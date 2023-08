Más de 100 delegaciones asistirán a traspaso de mando en Paraguay

https://sputniknews.lat/20230814/rpt---previa---mas-de-100-delegaciones-asistiran-a-traspaso-de-mando-en-paraguay-1142638547.html

Según la estatal Agencia de Información Paraguaya, los presidentes Alberto Fernández, de Argentina, Luis Arce, de Bolivia, Luiz Inácio Lula Da Silva, de Brasil, Gabriel Borich, de Chile y Luis Lacalle Pou, de Uruguay asistirán a la asunción del mandatario electo Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana para el periodo 2023-2028. Asimismo, estarán presentes el rey de España, Felipe VI, el primer ministro de San Vicente y Granadinas, Ralph Gonsalves, y los vicepresidentes Alfredo Borrego Vega, de Ecuador, Félix Ulloa de El Salvador, y William Lai Ching-Te, de Taiwán. Según una nota publicada por el diario local La Nación, a mediados de julio, unas 8.000 personas podrán presenciar el acto en la explanada del Palacio de López (sede presidencial). Mientras siguen los preparativos en la sede presidencial para el traspaso de mando, jubilados y pensionados se movilizaron este viernes en la casa de Peña en rechazo a algunas de sus propuestas programáticas y pretenden entregarle al mandatario electo una carta con sus reclamos. Hidrovía Un tema que está pautado en la reunión entre presidentes y autoridades durante el traspaso de mando es el impuesto impulsado por Argentina en la hidrovía Paraná-Paraguay, afirmó el futuro canciller Rubén Ramírez, según reseñó el diario Hoy. El 28 de julio, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal de la ciudad argentina de Rosario (provincia de Santa Fe, este), a cargo de José Luis Cassinerio, ordenó el embargo preventivo e interdicción de navegación al remolcador HB Grus, de bandera paraguaya. La misma medida se intentó aplicar a la embarcación HB Phoenix, de bandera boliviana, ambas pertenecientes a la naviera Hidrovías do Brasil (HB). La sanción se dictó por considerar a las embarcaciones deudoras de la polémica tarifa de peaje impuesta por la AGP en el tramo Santa Fe-Confluencia de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Ramírez afirmó que las discusiones técnicas han puesto en evidencia que Argentina no demostró las inversiones que faciliten la navegación y justifiquen el pago de un peaje, por lo tanto, los cuatro países que integran la comisión, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil, no aprobaron la medida unilateral, según consta en el informe técnico. Agenda El 15 de agosto, Peña tomará el juramento a su gabinete de ministros y dará su discurso inaugural; posteriormente, recibirá el saludo de los jefes de las delegaciones oficiales. La ceremonia será transmitida en vivo en español, inglés, portugués y francés. Peña ofrecerá un almuerzo a los presidentes y otras autoridades presentes; lo mismo realizará el canciller con sus pares. Posteriormente, se realizará un desfile militar y policial y a la noche se realizará un espectáculo artístico.

