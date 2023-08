https://sputniknews.lat/20230815/kenia-inicia-la-primera-investigacion-sobre-presuntos-abusos-cometidos-por-soldados-britanicos-1142655312.html

Kenia inicia la primera investigación sobre presuntos abusos cometidos por soldados británicos

Kenia inicia la primera investigación sobre presuntos abusos cometidos por soldados británicos

Los británicos colonizaron por primera vez la tierra ahora conocida como Kenia a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, además de mantener control del... 15.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-15T04:41+0000

2023-08-15T04:41+0000

2023-08-15T04:41+0000

kenia

reino unido

defensa

🛡️ fuerzas armadas

política

seguridad

nairobi

🌍 áfrica

violación

violación sexual

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/0f/1142655474_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d40bfcd162daab39baca451a9d076ddb.jpg

El Gobierno de Kenia inició una investigación sobre los soldados británicos estacionados en el país de África suroriental, lo que marca la primera investigación de este tipo sobre las tropas del Reino Unido por parte de la excolonia desde que obtuvo la independencia, en 1963.El Comité de Defensa del Parlamento keniata lidera la investigación de las denuncias de asesinato, abuso sexual y destrucción ambiental por parte de la Unidad de Entrenamiento del Ejército Británico en el país africano (Batuk, por sus siglas en inglés).El abogado keniata Kelvin Kubai, que representa a los residentes que demandan a Batuk por presuntos abusos ambientales, señaló que sus paisanos no tienen "un canal claro a través del cual las víctimas de abusos del Ejército británico puedan buscar reparación".La investigación es parte de una impugnación más generalizada al tratado de defensa Kenia-Reino Unido, que se renovó en 2021 pero no se implementó hasta abril de este año debido a las preocupaciones expresadas por los residentes y los políticos locales acerca de la instalación militar del país europeo.La base de la unidad británica está localizada en la pequeña localidad de Nanyuki, a unos 201 kilómetros al norte de la capital, Nairobi. Entre los abusos más significativos que se cree que cometieron las tropas británicas está el asesinato de Agnes Wanjiru, una madre de 21 años cuyo cuerpo fue encontrado apuñalado y escondido en un tanque séptico.Una investigación del Reino Unido de 2019 descubrió que los soldados británicos fueron responsables del asesinato, y en 2021 se publicó en los medios de comunicación una supuesta confesión del crimen por parte de un soldado británico, pero nadie ha sido acusado por este hecho.En la última versión del tratado de defensa entre Nairobi y Londres, el asesinato no se incluyó en la lista de delitos por los que las autoridades de Kenia podrían procesar a los soldados británicos.Las autoridades de ambas naciones han sido acusadas de adoptar un enfoque indiferente al caso y el Ejército británico ha sido acusado de intentar encubrirlo. Las acusaciones de agresión sexual por parte de soldados británicos han sido durante mucho tiempo una característica de la presencia del Reino Unido en Kenia. En 2003, más de 600 mujeres de las tribus Masai y Samburu marcharon ante la Alta Comisión Británica, exigiendo que Londres pague la educación de sus hijos mestizos que fueron el resultado de violaciones por parte de soldados británicos.El presidente del comité de defensa que dirige la investigación, Nelson Koech, dijo que si se encuentran abusos significativos en violación del tratado, esto permitiría que Kenia se retire del acuerdo con el Reino Unido.El político también ha hecho afirmaciones en el sentido de que el Ejército británico ha dejado bombas sin explotar en terrenos accesibles al público y utiliza productos químicos durante sus, ejercicios militares que ponen en peligro vidas, una afirmación que el Reino Unido ha negado.Koech aseguró que el Gobierno keniata ya no puede ignorar las acusaciones contra los soldados británicos. "Si han estado cometiendo injusticias, entonces no queremos ninguna forma de neocolonialismo. Como país diremos que no [al tratado]".

https://sputniknews.lat/20230809/la-cumbre-de-la-comunidad-de-estados-de-africa-occidental-decidira-la-posible-intervencion-en-niger-1142431343.html

https://sputniknews.lat/20230529/lavrov-anuncia-la-llegada-de-fertilizantes-rusos-a-kenia-en-pocos-dias-1139983072.html

https://sputniknews.lat/20230423/kenia-dispuesta-a-enviar-oficiales-de-policia-a-haiti-para-combatir-a-las-pandillas-1138530875.html

kenia

reino unido

nairobi

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

kenia, reino unido, 🛡️ fuerzas armadas, política, seguridad, nairobi, 🌍 áfrica, violación, violación sexual