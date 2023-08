https://sputniknews.lat/20230812/por-que-los-misiles-britanicos-starstreak-no-son-un-arma-maravillosa-para-ucrania-1142545023.html

¿Por qué los misiles británicos Starstreak no son un "arma maravillosa" para Ucrania?

12.08.2023

El Starstreak, también conocido como misil de alta velocidad (HVM, según sus siglas en inglés), ha sido utilizado por las FFAA ucranianas desde el comienzo del conflicto y ha contado con ámplios elogios de la prensa occidental. Sin embargo, los observadores militares rusos sostienen que el sistema de misiles ha sido alabado en exceso.Entonces, ¿qué es el Starstreak y cómo funciona? Sputnik presenta algunos datos sobre esta arma británica.¿Cómo funciona el Starstreak?Starstreak es un misil tierra-aire de corto alcance que puede utilizarse como sistema portátil de defensa antiaérea (MANPAD) o integrarse en lanzadores múltiples ligeros (LML) que llevan tres proyectiles. Ejerciendo como un sistema de misiles de alta velocidad, el Starstreak también podría montarse en la plataforma del vehículo blindado Alvis Stormer, convirtiéndolo en un sistema móvil de defensa antiaérea de corto alcance.Como sistemas portátiles de defensa antiaérea, los Starstreak se utilizan para atacar aviones de ala fija, helicópteros y otras aeronaves, como vehículos aéreos no tripulados. El misil tiene un alcance de hasta 7 km, alcanza una velocidad de Mach 3 (unos 3.675 km por hora) en el punto álgido de la quema de su combustible y puede alcanzar una altitud de 1 km.El arma consta de tres dardos de tungsteno y un portador accionado por un motor de cohete. Una vez liberados del portador, los dardos se aceleran a más de Mach 3. La velocidad de los dardos permite a los Starstreak penetrar objetivos fuertemente blindados. Una vez empotrados contra el objetivo, estos dardos explotan. El rayo láser del sistema de control de fuego guía el misil para garantizar una precisión excepcional a la vez que es completamente imposible de interferir en su funcionamiento, según las afirmaciones del fabricante.¿Por qué se detuvo la fabricación del Starstreak?El Starstreak ha estado en uso en el Ejército británico desde 1997, siendo fabricado por Thales Air Defense (anteriormente Shorts Missile Systems) en Belfast, Irlanda del Norte.Sin embargo, en 2012, Thales interrumpió la producción, supuestamente porque pasó a fabricar los misiles ligeros multiusos (LMM) para el helicóptero de combate Wildcat Lynx de la Marina Real británica. Los responsables de la empresa afirmaron entonces que estaban de acuerdo con el Ministerio de Defensa del Reino Unido en la necesidad de "reasignar los presupuestos previamente contratados para facilitar el desarrollo a gran escala, la producción en serie y la introducción del LMM."¿Cuáles son sus ventajas y desventajas?"Un sistema portátil de defensa antiaérea es un invento militar que debe caracterizarse por parámetros como la altura, el alcance y la eficacia de impacto en el objetivo", explicó Koshkin. "Su ventaja es que tiene una velocidad del proyectil extremadamente alta, inicialmente superior a Mach 3. (...) El siguiente punto importante, que lo hace superior a otros misiles, es que libera tres dardos que van en dirección al objetivo. Y si incluso uno de los tres dardos da en un blanco aéreo, entonces, por supuesto, será alcanzado. Tres en uno suena impresionante. Aumenta tres veces las probabilidades de dar en el blanco", añadió.Además, este sistema puede montarse en vehículos blindados, plataformas ferroviarias y todo tipo de embarcaciones. En opinión del experto, el Starstreak, con un alcance de 7 km y una gran velocidad, parece tener ventajas sobre otros MANPAD occidentales.Sin embargo, ahí está el problema: en primer lugar, el sistema de misiles requiere que un operador "dirija" el misil durante todo el proceso, mientras que otros proyectiles MANPAD funcionan principalmente en modo "dispara y olvida", afirma Koshkin. El operador utiliza la unidad de puntería que proyecta dos rayos láser sobre el objetivo, mientras que los sensores del misil calculan las posiciones relativas hasta el impacto."Esto, por supuesto, complica el trabajo del operador. El principio de 'disparar y olvidar' significa que [un operador] hace un disparo y luego salta a la trinchera para salvar su vida. ¿Por qué? Porque una vez lanzado el misil, se puede detectar inmediatamente la ubicación del operador del MANPAD. Y [en lo que concierne al Starstreak], es necesario disparar y luego mantener el objetivo en el punto de mira hasta el momento del impacto", explicó Koshkin, añadiendo que el cielo sobre el campo de batalla está casi siempre brumoso, lo que reduce las posibilidades de impactar.En segundo lugar, el misil no es tan barato. De hecho, cuesta más que los infames Stinger, según fuentes abiertas. Así, el precio unitario del Starstreak es de unos 127.000-168.740 dólares, mientras que el Stinger cuesta unos 119.000 dólares. Eso significa que el operador no puede desperdiciar los misiles de fabricación británica en grandes cantidades de drones más baratos en la zona de combate, señala Koshkin.¿Ha probado su eficacia el Starstreak en Ucrania?A pesar de ser promocionado como un "arma maravillosa", el Starstreak no ha "llamado la atención" en el campo de batalla ucraniano hasta ahora, comenta el interlocutor de Sputnik.Koshkin señaló que expertos militares británicos citados por la prensa occidental afirman que los Starstreak se han utilizado en Ucrania contra aeronaves no tripuladas e incluso helicópteros rusos.Sin embargo, estos informes no han sido respaldados por pruebas sólidas; además, no existen estadísticas creíbles que demuestren que el Starstreak 'superó' a otros sistemas de misiles portátiles en uso por las FFAA ucranianas.A principios de marzo de 2022, la prensa occidental anunció que el departamento militar británico planeaba suministrar al régimen de Kiev sus Starstreak "de vanguardia". Pocos días después, el Ministerio de Defensa del Reino Unido confirmó esta información, mientras que en abril de 2022 los medios ucranianos y occidentales empezaron a publicar informes en los que afirmaban que los MANPAD británicos derribaban aviones y helicópteros rusos. Para respaldar su relato adjuntaban fotografías y secuencias de vídeo de muy mala calidad que no permitían identificar ni el objetivo ni el arma utilizada para derribarlo.Según informes no corroborados, el supuesto éxito del uso del Starstreak se debió a un acuerdo encubierto entre los militares ucranianos y británicos para atribuir a los Starstreak la mayoría de los lanzamientos exitosos de misiles. Así, la parte ucraniana publicitó el arma 'a cambio' de suministros, conforme a algunos informes.En publicaciones rusas que se especializan en análisis militares, las capacidades reales de los modernos MANPAD británicos no son tan impresionantes como la publicidad del fabricante. En las condiciones del campo de batalla, el peculiar sistema de guiado del Starstreak ha demostrado su inutilidad, contribuyendo en gran medida a la escasa eficacia de los lanzamientos. La necesidad de control manual por parte del operador en muchas ocasiones anulaba las ventajas técnicas del misil.¿Son las armas occidentales superiores a las rusas?"Tenemos armas que no son inferiores, y en algunos aspectos incluso superan a las de todas las fuerzas armadas del mundo entero", aseguró Koshkin. Como indica Koshkin, Rusia siempre dispondrá de medios de defensa para "responder" a sus rivales, y los fabricantes de armas rusos tienen suficientes cartas en la manga para competir con el complejo militar-industrial occidental.

