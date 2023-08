https://sputniknews.lat/20230815/la-legalizacion-de-las-apuestas-deportivas-dispara-otra-crisis-social-y-economica-en-eeuu-1142652223.html

La legalización de las apuestas deportivas dispara otra crisis social y económica en EEUU

La legalización de las apuestas deportivas dispara otra crisis social y económica en EEUU

La Corte Suprema levantó en 2018 la prohibición federal a las apuestas deportivas, provocando un aumento dramático de adictos al juego y vidas rotas a causa de... 15.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-15T03:07+0000

2023-08-15T03:07+0000

2023-08-15T03:07+0000

internacional

eeuu

deuda

apuestas

💗 salud

política

arkansas

nevada

the financial times

espn

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/0e/1142651995_0:85:1643:1009_1920x0_80_0_0_c74d213bdb3318385b506fa56662cce0.jpg

Una nueva crisis social y económica golpea a los Estados Unidos. Si bien no congrega por el momento la misma atención mediática que otros flagelos públicos, como la violencia por las armas de fuego o el consumo de fentanilo, una reciente investigación publicada por el prestigioso diario The Financial Times da cuenta de la dimensión de este problema.Se trata de la adicción a las apuestas deportivas, que luego que la Corte Suprema revocara en el 2018 la prohibición federal a esta práctica, que databa del 1992, se han disparado, alcanzando cifras millonarias, mientras decenas de miles de vidas son destruidas a causa de la ludopatía y las autoridades estadounidenses miran convenientemente para otro lado.De acuerdo al artículo, titulado "El lado oscuro del auge de las apuestas deportivas en EEUU", desde su legalización hace cinco años, los ciudadanos estadounidenses han apostado 245.000 millones de dólares en eventos como partidos de fútbol americano, basquetbol y tenis, entre muchos otros.Los jugadores ahora pueden apostar legalmente en eventos deportivos en 34 estados, así como en la capital, y en 25 jurisdicciones pueden hacerlo por internet, señala la investigación, añadiendo que la última corporación en querer una tajada de este fenómeno es The Walt Disney Company, que acaba de anunciar planes para lanzar una casa de apuestas a través de su popular cadena deportiva ESPN."Pero debajo del auge de las apuestas en línea hay una adicción de proporciones desconocidas". alerta el FT. Si bien los datos oficiales a nivel nacional son limitados, un estudio financiado por el fiscal general de Nueva Jersey arrojó que el 6% de encuestados en el estado, el primero en aprobar las apuestas deportivas y los juegos en línea, ha tenido problemas de adicción con el juego y un 20% exhibe señales de estar desarrollando problemas de adicción, según consigna el diario.A la vez, una investigación de Pensilvania, una de las siete jurisdicciones que permiten los casinos por internet, encontró que el 36,7% de los apostadores en línea admitió observar al menos un elemento problemático en su hábito de juego el año pasado. Como si esto fuera poco, la cantidad de llamadas a la línea de ayuda del Consejo Nacional para Problemas con el Juego aumentó en un 21% en el último año, con 30.000 comunicaciones según datos de marzo del 2023.Falta de controles y un Estado ausenteEste boom de apuesta, explica el Financial Times, se origina por la falta de restricciones y controles en la mayoría de estados, a los que la Corte Suprema les dio la potestad en su fallo de 2018 de regular estas prácticas. Sin embargo, casi todos han decidido, por afanes recaudatorios, hacer lo mínimo.Las protecciones al consumidor con respecto a las apuestas deportivas suelen ser bajas, oberva el diario, y a veces inexistentes.Además, cuatro estados, entre ellos Colorado y Arkansas, no ofrecen ningún programa de autoexclusión para los jugadores con problema de adicción que buscan bloquear el acceso a los sitios de apuestas, y otros cinco requieren que los apostantes se autoexcluyan en persona. En 2013, el manual de diagnóstico de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, que es esencial para acceder a un seguro de salud para un trastorno, puso a la ludopatía (la adicción al juego) a la par con la adicción a las drogas y el alcohol. Sin embargo, el especialista Keith Whyte, director ejecutivo del Consejo Nacional para Problemas con el Juego, dijo que recibir una cobertura de seguro por adicción al juego es extremadamente difícil.Colectivamente, los 50 estados de EEUU asignaron este año poco más de 110 millones de dólares para programas que aborden la adicción al juego, según indica el diario. Nueve estados, incluido Arkansas, donde las apuestas en línea son legales, no proporcionaron financiamiento alguno el año pasado.Incluso las intervenciones más básicas son escasas. En lugar de atención médica, muchos adictos recurren a Jugadores Anónimos. Pero el 11% de los grupos presenciales certificados cerraron en todo el país durante la pandemia de COVID-19, indica el FT, lo que dejó apenas 1.160 grupos presenciales y 308 grupos en línea para atender a todo un país de 330 millones de habitantes.En tanto, el congresista demócrata por Nueva York Paul Tonko, quien ha propuesto una ley para prohibir las publicidades en internet de apuesta deportivas, dijo que la industria ha estado operando como si fuera "el salvaje oeste, en gran medida sin regulaciones" y alertó que, a menos que intervenga el Gobierno federal, se precipitaría una "crisis de salud pública" provocada por la adicción al juego.

https://sputniknews.lat/20230711/la-mayoria-de-votantes-de-eeuu-dice-que-el-congreso-debe-priorizar-crisis-del-fentanilo-1141428134.html

https://sputniknews.lat/20230422/el-aumento-de-la-violencia-con-armas-en-eeuu-es-el-resultado-de-la-descomposicion-social-del-pais-1138494667.html

eeuu

arkansas

nevada

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, deuda, apuestas, 💗 salud, política, arkansas, nevada, the financial times, espn, financial times, drogas, adicción