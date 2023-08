https://sputniknews.lat/20230816/acelerar-la-inversion-asi-es-el-ambicioso-proyecto-de-lula-en-brasil-1142683977.html

Acelerar la inversión: así es el ambicioso proyecto de Lula en Brasil

Acelerar la inversión: así es el ambicioso proyecto de Lula en Brasil

El Gobierno de Brasil reeditará un ambicioso programa de inversiones ya aplicado en los Gobiernos de Lula y Dilma Rousseff con la intención de generar cuatro... 16.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-16T06:00+0000

2023-08-16T06:00+0000

2023-08-16T06:00+0000

américa latina

instituto brasileño de geografía y estadística (ibge)

brasil

luiz inacio lula da silva

empleo

📈 mercados y finanzas

💶 divisas

inversiones

dilma rousseff

gobierno de brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/1e/1137535498_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_103ef80622b233a901c944a5387f9ed7.jpg

El Gobierno de Brasil inició un nuevo Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) que pretende invertir más de 1,7 billones de reales (más de 340.000 millones de dólares) en todos los estados brasileños con el objetivo de aumentar las inversiones, garantizar infraestructura prioritaria para el país, mejorar la competitividad y crear empleo.El programa, que se desarrollará en alianza tanto con el sector público como con el privado, tuvo ediciones previas en las anteriores administraciones de Lula (2003-2011) y Dilma Rousseff (2011-2016).Brasil registró una tasa de inversión de 17,7% en el primer trimestre del 2023, de acuerdo a datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Sin embargo, esta fue inferior a la observada en el mismo periodo de 2022, cuando superó el 18%."Para que Brasil pueda retomar el sendero de crecimiento es necesario incrementar la inversión. Nuestra tasa de inversión está más o menos en 18% pero necesitamos crecer más", aseguró Oreiro.Según datos del instituto, durante el primer trimestre de 2023 el Producto Bruto Interno (PIB) de Brasil creció 1,9% en comparación con el trimestre anterior y 4% en comparación al mismo periodo de 2022. Si se consideran los cuatro trimestres previos a marzo el PIB subió 3,3%.Para el experto, la tasa de crecimiento del país también debería alcanzar el 4% de manera sostenida.¿De qué trata el programa al que apuesta el Gobierno?La nueva edición del PAC contempla nueve ejes de inversión: transporte eficiente y sustentable; infraestructura social inclusiva; ciudades sustentables y resilientes; agua para todos; inclusión digital y conectividad; transición y seguridad energética; innovación para la industria de defensa; educación, ciencia y tecnología y salud.El programa prevé inversiones totales por 1,7 billones de reales, de los que 1,4 billones serán invertidos antes que finalice el mandato de Lula. A partir de 2026 habrá una inversión de más de 320.000 millones de reales (64.000 millones de dólares). Del total, 371.000 millones de reales (74.000 millones dólares aproximadamente) serán recursos del Presupuesto General de la Unión.El propio Lula da Silva sostuvo que el país está en el "camino correcto" y que con esta iniciativa se podrá, entre otros logros, "generar más de cuatro millones de empleos" en todo Brasil".Para Oreiro, que también es docente de Economía en la Universidad de Brasilia, la tasa de desempleo de Brasil —que alcanza el 8% según datos del IBGE— "no es muy alta" en comparación con Europa. El problema, sin embargo, está en la calidad de esos empleos que se generan.A su vez, agregó que "por ser trabajadores informales en general están trabajando en ocupaciones de menor productividad". Para modificar eso y fomentar el empleo formal, Brasil necesita acelerar el crecimiento, consideró.Sin embargo, a los ojos del economista la aplicación del PAC puede llegar a tener dificultades frente a la nueva regla fiscal que se tramita en el Congreso con el objetivo de acabar con el déficit y generar superávit de las cuentas públicas a partir de 2025.La nueva regla pretende vincular el gasto a la recaudación y fija una meta para la deuda pública durante los próximos cuatro años. Por esto, el economista advirtió que el Gobierno de Brasil deberá hacer recaudaciones extraordinarias para poder cumplir con el PAC. "Para que se puedan realizar los gastos previstos tiene que haber espacio en el presupuesto del Gobierno Central", subrayó.Oreiro señaló que el Ministerio de Hacienda, encabezado por Fernando Haddad, "tiene una estrategia jurídica" para conseguir esos fondos apelando a incrementar la recaudación impositiva en sectores que actualmente evaden tributos. Para el experto, no puede decirse aún si esta táctica tendrá éxito.Otro de los puntos que el especialista indicó como una debilidad del programa fue su diseño, que contempla inversiones en el sector energético vinculado al uso de combustibles fósiles como la extracción de petróleo y gas por parte de la estatal Petrobras."Cuando ves la composición de las inversiones considerando que Brasil y todo el mundo se plantea la cuestión de la transición climática, y ves que 62% de las inversiones y energía son para combustibles fósiles, te quedas con una sensación de que aún no han captado lo que tiene que hacerse", apuntó.

https://sputniknews.lat/20230811/nuestro-deseo-y-objetivo-es-transformar-a-brasil-en-una-potencia-aeroespacial-1142511822.html

https://sputniknews.lat/20230812/inteligencia-artificial-en-america-latina-chile-lidera-pero-mexico-y-brasil-concentran-las-patentes-1142529856.html

https://sputniknews.lat/20230805/rusia-invita-a-cientificos-de-brasil-a-trabajar-en-grandes-centros-de-ciencias-1142304365.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Camila Bentancor Santana https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

Camila Bentancor Santana https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camila Bentancor Santana https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

instituto brasileño de geografía y estadística (ibge), brasil, luiz inacio lula da silva, empleo, 📈 mercados y finanzas, 💶 divisas, inversiones, dilma rousseff, gobierno de brasil