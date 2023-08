https://sputniknews.lat/20230816/la-relacion-entre-eeuu-e-israel-se-debilita-es-la-peor-en-decadas--1142686406.html

La relación entre EEUU e Israel se debilita: ¿es la peor en décadas?

Estados Unidos ha sido el aliado más cercano de Israel desde su creación como Estado en 1948, pero en los últimos meses se ha registrado un distanciamiento... 16.08.2023, Sputnik Mundo

El análisis subraya que las causas de este distanciamiento son múltiples, pero principalmente se debe a la determinación del Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de acotar las facultades del Poder Judicial, especialmente del Tribunal Supremo, y ampliar las de Knesset o Parlamento.Sin embargo, también ha contribuido que Netanyahu haya formado una coalición de extrema derecha con integrantes de partidos ultraconservadores y ultraortodoxos y esté impulsando la presencia de asentamientos israelíes en Cisjordania, acaparando tierras que los palestinos consideran suyas y haciendo casi imposible que surja allí un Estado independiente.De acuerdo con Rogers, las preocupaciones de la Casa Blanca van más allá de la inestabilidad interna de Israel, sino que se refieren a la seguridad de Cisjordania ocupada, donde en los dos últimos años ha aumentado la violencia debido sobre todo al mayor número de colonos judíos religiosos, que ya son más de medio millón de personas.Para este profesor en estudios de la paz por la Universidad de Bradford, un hecho más significativo fue el uso del término "terrorismo" contra Israel por parte del Departamento de Estado en respuesta al asesinato del palestino Qusai Jamal Maatan, de 19 años, cerca de Ramala a manos de colonos el pasado 4 de agosto.El académico asegura que, detrás del asesinato del joven palestino, está el problema para los israelíes a la hora de asegurar Cisjordania para los colonos judíos."Dado que el Gobierno de Netanyahu depende para su supervivencia del respaldo de los políticos ultraortodoxos e ideológicamente nacionalistas de la Knesset, los colonos tienen que recibir toda la protección que necesiten", afirma Rogers.Según el análisis, Cisjordania es ahora más difícil de controlar por la expansión de los asentamientos judíos. Muchos colonos viven cerca de ciudades y pueblos palestinos y gozan de la protección del Gobierno israelí, controlado por partidos de ultraderecha afines al movimiento de colonos."Tal ha sido el cambio en la política israelí que incluso si el control parlamentario se le escapa a gente como Netanyahu, eso no acabará con el problema. Los colonos seguirán existiendo, están bien armados y totalmente convencidos de que tienen razón", afirma Rogers.El pasado 29 de marzo, luego de varias semanas de masivas protestas, el presidente estadounidense Joe Biden se declaró "muy preocupado" por la salud de la democracia israelí y advirtió que Tel Aviv "no puede continuar por este camino". "Como muchos grandes partidarios de Israel, estoy muy preocupado. Y me preocupa que lo entiendan bien", dijo el mandatario norteamericano.

