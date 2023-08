https://sputniknews.lat/20230816/una-autentica-guarderia-de-dinosaurios-el-gran-hallazgo-de-bolivia-que-esta-en-riesgo-1142683676.html

"Una auténtica guardería de dinosaurios": el gran hallazgo de Bolivia que está en riesgo

"Una auténtica guardería de dinosaurios": el gran hallazgo de Bolivia que está en riesgo

"Proteger las huellas haciendo toda una estructura en la cuenca del río es imposible. Eso no lo van a poder hacer y no tiene sentido. Lo que sí hay que hacer es un escaneo de las huellas ya", declaró el palentólogo argentino Sebastián Apesteguía, uno de los autores del hallazgo y cuya investigación fue recopilada por el diario El País. En concreto, se detalla en el abstracto de la investigación publicada en noviembre pasado, unas 350 huellas quedaron al descubierto en el país andino tras una lluvia torrencial en la primavera de 2019. Se trata de las pisadas de dos saurópodos (dinosaurios similares a los brontosaurios) adultos que guiaron a cientos de crías hace unos 150 millones de años, específicamente en el Jurásico Superior, la época de esplendor de estos animales monumentales. Además, se hallaron huellas de dos ornitópodos (iguanodontes) y un terópodo (similar a los tiranosaurios), mismas que se desplazan por un camino que los palentólogos definen como la ruta migratoria de dinosaurios más larga del mundo, que abarca desde el sur de Perú, pasando por el centro de Bolivia, hasta el norte de Argentina. Si bien La Paz ya contaba con registros de inicios y finales de la era de los reptiles gigantes, ahora "Bolivia ya tiene yacimientos de huellas de dinosaurios de los tres periodos: Triásico, Jurásico y Cretácico", apuntó el también investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina. Así, el artículo describe la forma de las pisadas de los saurópodos adultos como "redondeada, como la de los elefantes, y con entre 75 y 95 centímetros de diámetro". Mientras que las huellas de los bebés miden alrededor de 15 y 30 centímetros. ¿Cómo se sabe que era una guardería? Para los investigadores, apunta el medio español, "no hay garantías absolutas de que los dinosaurios avanzaban en grupo"; sin embargo, consideran que es importante plantear el escenario de que iban juntos. Además, si los dinosaurios más jóvenes hubieran transitado después que los adultos "cabría esperar que pisaran las huellas de los adultos; pero lo que vemos es muy poco o casi nada de solapamiento entre las huellas". De esa manera, las pisadas de los pequeños no pasan por encima de las de los adultos, pues van a los costados. "Los grandotes dejaron las marcas de las patas, pero todavía debía pasar la cola del enorme animal", explica Apesteguía. Llaman a proteger la zonaAhora bien, para el investigador, es apremiante la protección del registro fósil ya que se trata de una zona de derrumbes. "Uno de los grandes problemas en Bolivia, como en muchos lugares, es cómo proteger estos yacimientos que en general están muy inclinados", dijo. Incluso, precisó que a menos de 500 metros de Tarija se encuentra el monumento nacional peleontológico Cal Orcko, la zona con huellas de dinosaurios más relevante del mundo, en donde existen barrancos de hasta 70 grados de inclinación. Finalmente, los investigadores recalcaron el valor del departamento como patrimonio mundial, "crucial en la paleontología durante mucho tiempo, desde el siglo XIX. Los más increíbles fósiles de megafauna de Tarija, del último millón de años, están en museos de todo el mundo, en lugares destacados de exhibición".

