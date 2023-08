https://sputniknews.lat/20230817/ecuador-el-gobierno-de-lasso-es-un-titere-de-eeuu-1142762669.html

Ecuador: "El Gobierno de Lasso es un títere de EEUU"

Ecuador: "El Gobierno de Lasso es un títere de EEUU"

América Latina transita el último tramo del ciclo electoral 2023, con los comicios en Ecuador y Guatemala, el 20 de agosto, y en Argentina el 22 de octubre.

2023-08-17T22:05+0000

2023-08-17T22:05+0000

2023-08-17T22:05+0000

telescopio

elecciones generales en ecuador (2023)

📰 escalada de la violencia criminal en ecuador

bernardo arévalo

seguridad

política

ecuador

guatemala

argentina

movimiento semilla

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/11/1142762904_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_d258015e96a2be052f432d20c603d8c3.jpg

Ecuador: "El Gobierno de Lasso es un títere de EEUU" Ecuador: "El Gobierno de Lasso es un títere de EEUU"

Las elecciones presidenciales en Ecuador y Guatemala del domingo 20 de agosto centran la atención del continente frente al aumento de la violencia, a las denuncias de corrupción y al descontento social en ambas naciones.En el caso del país sudamericano, las últimas encuestas coinciden en poner en primer lugar en intención de voto a la candidata correísta, Luisa González (Revolución Ciudadana), con entre 24% y 40% de apoyo.Le siguen en preferencias el economista Otto Sonnenholzner (Independiente), ex vicepresidente de Lenin Moreno; y el empresario Jan Topic (alianza Por un país sin miedo), exsoldado en la Legión Extranjera Francesa."Ecuador vive una situación de alarma social inaudita, consecuencia de la violencia incrementada durante la campaña electoral y que ha tenido varias víctimas desde alcaldes, líderes políticos y sociales, incluso un candidato presidencial", dijo a Telescopio el sociólogo Decio Machado, consultor político español radicado en Ecuador.El experto se refería a la muerte a tiros el 9 de agosto del candidato presidencial Fernando Villavicencio. "Es un momento de tensión y miedo porque la violencia en el país es extrema", agregó.Ante la indignación y temor ciudadano por este magnicidio, a pocos días de las elecciones, el presidente Guillermo Lasso pidió la colaboración al FBI para esclarecer el caso."Esto no deja de ser una demostración más de que el Gobierno es un títere con respecto al imperio del norte", indicó el experto.Días después del homicidio de Villavicencio también fue asesinado Pedro Briones, dirigente de Revolución Ciudadana, movimiento opositor del expresidente Rafael Correa.Las elecciones en Ecuador son anticipadas, tras la decisión del presidente Lasso el pasado 17 de mayo de disolver el Poder Legislativo y convocar a nuevos comicios mediante el mecanismo constitucional denominado "muerte cruzada".El analista también se refirió a las elecciones en Guatemala del 20 de agosto y a la situación regional."Ecuador y Guatemala no se alejan de esa realidad. Es la coyuntura que enmarca a la región y al ritmo de sus procesos" aseguró el entrevistado.En el país centroamericano los candidatos en contienda para la segunda vuelta son Sandra Torres (Unión Nacional de la Esperanza, UNE) y Bernardo Arévalo (Movimiento Semilla).Torres, exesposa del expresidente Álvaro Colom (2012-2016) y tres veces candidata a la presidencia, pasó a la segunda vuelta con propuestas favorables a una mayor inversión en educación, reducción del IVA en productos específicos y facilidades para adquirir fertilizantes para el agro, entre otras.Mientras tanto, Arévalo, nacido en Uruguay durante el exilio de su padre Juan José Arévalo, primer presidente popularmente electo en Guatemala tras la Revolución de 1944, enfocó su eventual gestión en la erradicación de la pobreza, en el impulso de la educación de calidad y en la creación de empleo digno.Sondeos previos a nivel nacional apuntan a un posible triunfo de Arévalo.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

ecuador

guatemala

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ecuador, guatemala, elecciones