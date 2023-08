https://sputniknews.lat/20230814/argentina-si-el-peronismo-va-al-balotaje-tiene-una-leve-ventaja-para-alcanzar-la-presidencia-1142646165.html

El país sudamericano se debate entre dos modelos de nación, tras las elecciones internas, con la victoria de la oposición y el avance de la derecha.

El economista argentino Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, se impuso como el candidato presidencial más votado con el 30,28% en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias conocidas como PASO, con un discurso que propone cerrar el Banco Central, dolarizar la economía y permitir la compraventa de armas y órganos entre otras iniciativas.En su debut en unas elecciones generales, el libertario cosechó más de 6,5 millones de votos, por encima de las dos grandes coaliciones del país. El éxito de Milei superó cualquier previsión que lo alejaba de las posibilidades de convertirse en el futuro presidente."Es una señal de alarma de la ciudadanía a la política en un país con larga tradición bipartidista. Hay un fenómeno de extrema derecha, transversal a las clases sociales y que, además, a diferencia del macrismo, no nace de la Ciudad de Buenos Aires a las provincias, sino que tiene un fuerte impacto federal", dijo a Telescopio el investigador y analista político argentino Yair Cybel."Creo que la mayoría de los argentinos no cree en las ideas que propone Milei. Pero sí creen en la realidad de una crisis económica y de representación importante. El libertario expresa la ruptura con cierto orden político y la ciudadanía no buscó medias tintas a la hora de votar", agregó el analista.Dentro de la interna de la coalición opositora Juntos por el Cambio, la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se impuso ante el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien a priori partía como favorito. Los dos aspirantes lograron el 28,26% de los votos.Según el entrevistado, "existe una necesidad de encontrar respuestas, y Milei las propone por más inverosímiles que suenen".Por su parte, el oficialismo, Unión por la Patria, se colocó en tercera posición con 27,18% de los votos.El actual ministro de Economía, Sergio Massa, triunfó por una amplia diferencia, de más de tres millones de sufragios, por sobre el joven dirigente social Juan Grabois.De acuerdo con Cybel, "los pueblos tienen memoria, un acumulado de organización, y todas estas sentencias de muerte que suele enarbolar la derecha ante el primer tropiezo me parece que caen en sayo roto"."Veremos qué capacidad tiene el peronismo y el kirchnerismo de reagruparse y sanar las heridas, para poder competir mejor parado y posicionado en octubre y llegar al balotaje en noviembre. Es el gran desafío. Si el peronismo logra acceder al balotaje contra Milei o contra Bullrich, todavía tiene una leve ventaja de triunfo para acceder a la presidencia de Argentina", reflexionó Cybel.Argentina celebrará la primera vuelta de las elecciones presidenciales el próximo 22 de octubre. De haber balotaje, se enfrentarán los dos primeros aspirantes el siguiente 19 de noviembre.Tras la realización de las elecciones primarias, el país sudamericano devaluó su moneda 22%.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

