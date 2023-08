https://sputniknews.lat/20230818/candidato-opositor-argentino-el-pais-eligio-cambiar-y-vamos-a-ser-la-fuerza-mas-votada-en-octubre-1142816984.html

Candidato opositor argentino: "El país eligió cambiar y vamos a ser la fuerza más votada en octubre"

Juntos por el Cambio superó su interna y sus dos aspirantes a presidente se reunieron para mostrar unidad luego de que uno se impusiera este domingo y bajo la amenaza electoral del libertario Javier Milei. Por otra parte, Yaku Perez habló en este programa, a días de los comicios en Ecuador.

2023-08-18T22:30+0000

Los resultados electorales de las primarias abiertas de este domingo en Argentina, dejaron a las tres fuerzas más votadas a tan solo 656.000 votos de distancia. Esto genera una gran incertidumbre para la primera vuelta, porque cualquiera de los tres, tanto Javier Milei, como también Patricia Bullrich y Sergio Massa, pueden salir victoriosos.Estos comicios definieron que Bullrich sea quien represente a la coalición opositora Juntos por el Cambio, al imponerse por sobre Horacio Rodriguez Larreta. "El liderazgo lo ejerce Patricia Bullrich. Esta elección definió la dirección de Juntos por el Cambio, uno de profundidad y coraje", dijo a Cara o Ceca Damián Arabia, candidato a diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio."El domingo [13 de agosto], el 70% de los argentinos eligió cambiar y ahora se va a decidir quién lidera ese cambio. Seremos la fuerza más votada en octubre, porque somos la coalición más grande del país. A fines de este año tendremos alrededor de 110 diputados [de 257] y cerca de la mitad de las provincias y por eso podremos hacer los cambios que se necesitan", indicó.Arabia ratificó el respaldo del expresidente Mauricio Macri a la coalición, luego de que declaraciones suyas a favor de Milei despertaran suspicacias. "Él apoya a Patricia, no sé qué margen hay para interpretar otra cosa. Siempre va a ser una figura de consulta, como lo son los mandatarios norteamericanos. Es fundador de Juntos por el Cambio".Yaku Perez habló con Sputnik sobre las elecciones en EcuadorEn Cara o Ceca, dialogamos con Yaku Perez, candidato a presidente de Ecuador por la alianza Claro Que Se Puede. “Vamos a ver si los ecuatorianos deciden entre el pasado o el futuro, la corrupción o la honestidad, el extractivismo o la ecología y la violencia o la paz. Yo no fui funcionario de ningún gobierno y nuestra fuerza puede ofrecer algo nuevo”."Que el líder de la CONAIE [Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador] no nos apoye es distinto a que las bases mayoritariamente estén a favor de nuestra candidatura. Nosotros pensamos que hay que cuidar el medioambiente y reducir las asimetrías sociales", subrayó.

