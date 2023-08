https://sputniknews.lat/20230818/existe-temor-de-que-haya-ataques-la-seguridad-de-las-elecciones-en-ecuador-pende-de-un-hilo-1142768051.html

"Existe temor de que haya ataques": la seguridad de las elecciones en Ecuador pende de un hilo

El país sudamericano extrema protocolos y medidas de seguridad de cara a los comicios presidenciales y legislativos del próximo 20 de agosto, ante el... 18.08.2023, Sputnik Mundo

Los ecuatorianos acudirán a las urnas el domingo 20 para elegir al sucesor del presidente Guillermo Lasso y nuevos representantes legislativos en medio de una creciente ola de violencia política.Los recientes asesinatos del alcalde de Manta (centro oeste), Agustín Intriago; del candidato presidencial del Movimiento Construye, Fernando Villavicencio, y del dirigente de Revolución Ciudadana Pedro Briones —a los cuales se suman los homicidios de otros políticos locales registrados en el presente año—, mantienen en vilo a la sociedad ecuatoriana y al debido desarrollo de los comicios en ciernes.No obstante, la analista reconoció que "existe temor de que haya ataques" el día de los comicios. De acuerdo con declaraciones del ministro del Interior, Juan Zapata, durante el próximo fin de semana habrá 53.707 policías desplegados en el país, a los que se suma un contingente de Fuerzas Armadas para alcanzar un total de "100.000 funcionarios del eje de seguridad".A su vez, el comandante general de la Policía Nacional del Ecuador, Fausto Salinas, sostuvo que habrá presencia de "equipos tanto de inteligencia, de investigación y del eje preventivo"."Nos ha tocado vivir de esa manera porque realmente hay un vacío de seguridad por parte del Estado", lamentó.La analista opinó que "son unas elecciones donde hay un voto con miedo y donde a la gente se le escucha decir 'vamos, votamos y nos vamos de ahí', en lo que antes se conocía como la 'fiesta democrática', donde la gente salía en familia e iba a votar, pero ahora hay más cuidado".Minga acusó que desde el Gobierno no se ha dado ningún protocolo ni comunicado de protección o seguridad. "Es como si fueran unas elecciones más como las que se han venido dando anteriormente. Sin embargo, no son unas elecciones más por todo lo que está viviendo el país", afirmó.De acuerdo con la analista, la ciudadanía ecuatoriana está al tanto de la tensión que se vive por la violencia política que marcó el proceso electoral. "Todos los candidatos presidenciales tienen seguridad. La mayoría está con seguridad del Estado y seguridad privada. Lo que me han dicho algunos candidatos es que los carros en los que se moviliza la seguridad estatal están en malas condiciones", advirtió.

