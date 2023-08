https://sputniknews.lat/20230818/gane-quien-gane-el-balotaje-en-guatemala-ya-perdio-la-democracia-1142804046.html

"Gane quien gane el balotaje, en Guatemala ya perdió la democracia"

"Gane quien gane el balotaje, en Guatemala ya perdió la democracia"

CIUDAD DE GUATEMALA (Sputnik) — Gane quien gane el balotaje presidencial del próximo 20 de agosto, la gran derrotada en el tenso proceso electoral que vive... 18.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-18T17:43+0000

2023-08-18T17:43+0000

2023-08-18T17:43+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

guatemala

elecciones presidenciales en guatemala (2023)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/12/1142803889_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_ce53af50dc725ed87a514da21ed0d63f.jpg

"De cualquier manera, independientemente del resultado de las elecciones, perdió ya la democracia nacional", sentenció Amézquita, al comentar el panorama previo al duelo en las urnas entre Sandra Torres (Unidad Nacional por la Esperanza, UNE, conservadora) y Bernardo Arévalo (Movimiento Semilla, centroizquierda). La también abogada y defensora sindical señaló la injerencia en el proceso tanto del Gobierno como de grupos fácticos de poder, y de Estados Unidos y organizaciones no gubernamentales financiadas o afines a Washington y sus tanques de pensamiento. "El gran ganador será nuevamente el sector empresarial, ninguna propuesta toca la redistribución de la riqueza, la protección de la soberanía nacional, el combate a las causas estructurales que generan la pobreza y exclusión social en el país y la transformación del aparato productivo", indicó. Amézquita agregó que ningún proyecto afronta los problemas que minan la dignidad humana y que requieren atenciones impostergables. Encuestas movilizadoras En su diálogo con Sputnik, la dirigente social expresó que en el actual sufragio las encuestas han operado más como un mecanismo de creación de opinión, que como una vía imparcial de medir la intención del voto. Así, instituciones vinculadas de alguna forma a determinada opción política elaboran y publican sus mediciones sin algún tipo de control objetivo, y los sondeos terminan siendo más una expresión del pensamiento de los grupos de poder que una medición científica, indubitable e imparcial. En ese escenario, Amézquita observa una fuerte implicación de Washington y determinados grupos empresariales a favor de Arévalo, y del Gobierno de turno y ciertos poderes fácticos para promover a Torres. Más ataques que planes Por otro lado, la experta comentó que el candidato de Semilla explota en su campaña el hecho de ser hijo del expresidente Juan José Arévalo (1945-1951), cuyos logros, recalcó, fueron producto del Ejecutivo en conjunto y no de una persona. Sin embargo, Amézquita afirma que la visión del exmandatario no tiene "nada que ver" con el plan de gobierno de Semilla, y menciona dos ejemplos puntuales que, en su opinión, denotan que el propósito es mantener el status quo. Por un parte, su propuesta de generalizar la precarización del empleo con la contratación temporal masiva para impulsar el desarrollo económico, y por otra, su nulo ofrecimiento respecto a una reforma tributaria que urge al país, describió la experta. Sobre Torres, Amézquita matizó su experiencia política: en el marco de la legalidad democrática no se le puedan atribuir aciertos o desaciertos de gobierno, pues solo actuó como esposa del fallecido presidente Álvaro Colom (2008-2012), lo que es más una posición pública que un cargo público. Para la Máster en Derechos Humanos, el plan de gobierno de Torres tampoco implica un cambio substancial de la situación del país, ni una mejora de la democracia y el Estado de derecho, aunque le llamó la atención el giro en su narrativa, que apeló más a los valores religiosos tradicionales, garantía de un caudal estable de votos. Igual, Amézquita aseveró que Semilla y la UNE hicieron de sus propuestas "un aspecto secundario o terciario al ataque mutuo".

https://sputniknews.lat/20230817/migracion-violencia-e-incertidumbre-a-que-se-enfrenta-guatemala-de-cara-a-las-elecciones-1142715465.html

https://sputniknews.lat/20230816/encuesta-confirma-ventaja-de-arevalo-sobre-torres-en-segunda-ronda-electoral-en-guatemala-1142713021.html

guatemala

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💬 opinión y análisis, guatemala, elecciones presidenciales en guatemala (2023)