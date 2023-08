https://sputniknews.lat/20230818/guatemala-esta-a-las-puertas-de-un-cambio-politico-historico-1142789115.html

Guatemala está a las puertas de un cambio político histórico

En vísperas de la segunda vuelta electoral que se dará este 20 de agosto en Guatemala, el investigador Luis Velázquez dialogó con GPS Internacional para... 18.08.2023, Sputnik Mundo

El candidato guatemalteco del Movimiento Semilla (centroizquierda), Bernardo Arévalo, anunció que, en caso de ganar la segunda vuelta electoral de este domingo, una de sus metas será luchar contra la corrupción. Sobre ello, "Arévalo intenta transmitirle a la gente que ha confiado en su agrupación que se estará trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas", indicó Velázquez.En este marco, "estamos a las puertas de un hecho inesperado que puede darle vuelta a la historia de Guatemala", afirmó. Desde el año 2017, "el país venía en retroceso democrático y regresión autoritaria, cuando los Gobierno comenzaron a hacer políticas que afectaban los derechos de las personas", explicó. Desde el año 1954 "no se elegía un Gobierno de centroizquierda, lo cual marca una esperanza en el sentido de una nueva forma de hacer política en el país", sostuvo el investigador guatemalteco.El centro político como espacio clave de la disputa electoralEn caso que gane Arévalo, "esta sería la primera experiencia en Centroamérica en que se vota por un partido de centroizquierda sin que ello implique un giro progresista de la sociedad", explicó. En parte, "ello es porque el sentimiento anti sistema no ha sido conducido en clave progresista, aunque si democrática, porque ha habido una defensa de la democracia y sus valores", dijo. Por su parte, "en esta campaña observamos un corrimiento hacia el centro para garantizar una victoria electoral", concluyó.Crece la desconfianza en el voto electrónico en República DominicanaEl país caribeño prepara la logística de las elecciones generales del año que viene y retorna al voto manual tras "fuertes críticas por parte de los partidos políticos", dijo a Sputnik la analista Hogla Enecia.La Junta Central Electoral (JCE) del país aprobó el voto y el escrutinio manual, la digitalización, el escaneo y la transmisión de los resultados desde los colegios electorales para las próximas elecciones. Sobre ello, "en los últimos años se estaban escaneando los resultados de los votos, pero la Junta ratificó otra vez el conteo manual", indicó.En particular creció la desconfianza sobre este sistema, porque previamente, "en el marco de las elecciones internas del Partido de la Liberación Dominicana, se decidieron hacer electrónicamente y hubo denuncias de que fueron alterados los resultados", dijo. Ello "provocó que el expresidente Leonel Fernández se fuera de ese partido", sostuvo. En este marco, "no están dadas las condiciones para establecer el voto electrónico, por lo que el retorno al voto manual da tranquilidad a los partidos", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre los proyectos para la transición productiva sostenible promovidos por la OCDE.CulturaEn el cierre cultural de Sputnik y M24 nos contactamos con los actores más importantes de la escena cultural montevideana.

