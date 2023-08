https://sputniknews.lat/20230818/guatemala-llega-al-balotaje-presidencial-en-medio-de-un-tenso-proceso-electoral-1142807547.html

El balotaje enfrentará a la dupla de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE, conservador), liderada por la ex primera dama Sandra Torres acompañada por Romeo Estuardo Guerra, contra la fórmula del Movimiento Semilla (centroizquierda), encabezada por Bernardo Arévalo junto a Karin Herrera. La jornada llega en medio de denuncias de judicialización del proceso electoral, con una investigación lanzada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público contra Semilla por presunta falsificación de documentos, que ha generado denuncias de persecución política e intento de amaño. Las 24.585 mesas electorales repartidas en 3.482 centros de votación abrirán a las 07.00 hora local (13.00 GMT) y cerrarán a las 17.00 hora local (23.00 GMT). Debido a hechos de violencia reportados durante la primera ronda, los comicios municipales serán repetidos en San José del Golfo, perteneciente al departamento capital; San Martín Zapotitlán (Retalhuleu), Yepocapa (Chimaltenango), San Pablo Jocopilas (Suchitepéquez) y San Bartolomé Jocotenango (Quiché). El padrón consta de 9.361.068 votantes, y Ciudad de Guatemala registra la mayor cantidad de ciudadanos aptos para acudir a las urnas, con 2.115.260, seguida por los departamentos de Huehuetenango (702.953), Alta Verapaz (643.396) y San Marcos (615.116). A su vez, para el voto desde el extranjero están habilitados 90.708 guatemaltecos, quienes podrán emitir el sufragio en 15 ciudades de Estados Unidos. Si bien el voto es obligatorio, en la práctica no hay sanciones para quienes no lo ejerzan. En estos comicios, a pesar de críticas e investigación del Ministerio Público contra el sistema informático, continuará la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) estrenada el pasado 25 de junio. Los datos preliminares comenzarán a salir a partir de las 21.00 hora local (03.00 GMT del lunes 21 de agosto), y las audiencias de revisión de escrutinios sesionarán desde ese día hasta el 25 del propio mes. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inscribió más de 3.000 observadores nacionales e internacionales en estos comicios, los de mayor participación de misiones de este tipo en la historia, entre ellas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea. En la décima elección en Guatemala desde el retorno a la democracia en 1985, el TSE admitió 23 fórmulas presidenciales en la primera vuelta, 4 más que en 2019, y al balotaje pasaron la UNE y Semilla, que no partía como favorito en las encuestas de intención de voto. Según datos oficiales, en la primera vuelta acudió a las urnas el 59.45% de los convocados: el 75.68 de los votos fueron válidos, el 6.98 en blanco y un 17.33 nulos, con Torres acaparando el 15.86% y Arévalo el 11.77 por ciento. El ganador del balotaje presidencial podría asumir el Gobierno el 14 de enero de 2024.

