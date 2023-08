https://sputniknews.lat/20230819/todos-los-ojos-en-el-plastun-rusia-estrena-un-vehiculo-todoterreno-de-ultima-generacion--fotos-1142830333.html

Todos los ojos en el Plastun: Rusia estrena un vehículo todoterreno de última generación | Fotos

Todos los ojos en el Plastun: Rusia estrena un vehículo todoterreno de última generación | Fotos

Durante la presentación dinámica de la tecnología militar rusa para invitados internacionales al marco del Foro Técnico-Militar Internacional Army 2023, Rusia... 19.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-19T16:47+0000

2023-08-19T16:47+0000

2023-08-19T16:47+0000

defensa

🛡️ industria militar

foro internacional técnico militar army

volga

uaz

avtovaz

gaz

rusia

⚙️ motor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/13/1142828730_0:119:3221:1931_1920x0_80_0_0_07cf4811ef16cfdf6fe6cffdc1162038.jpg

¿Por qué se llama así?En el Imperio ruso, los plastunes se referían a unidades de reconocimiento compuestas por cosacos de Kubán (la región que se sitúa en el sur de la Rusia actual). En el Ejército moderno, estas agrupaciones podrían corresponder, en términos de objetivos que ejercen, a las fuerzas especiales rusas.Los equipos de plastunes se formaron oficialmente en 1842. Unirse a ellos no era tarea fácil, ya que requería fuerza física, resistencia, habilidades de caza, paciencia y la capacidad de pasar desapercibido en la medida de lo posible. A menudo, las unidades de cosacos se desplazaban en silencio arrastrándose sobre el vientre durante las operaciones de combate. El término militar ruso arrastrarse como un 'plastún' proviene de esta táctica de reconocimiento.El todoterreno ligero polivalente de orugas diseñado en Rusia hereda las cualidades de silencio, movilidad y discreción de los plastunes cosacos. Por eso se llama así en su honor.Ventajas del nuevo todoterrenoEl vehículo fue desarrollado por la empresa del mismo nombre Vehículos todoterreno rusos Plastun. El director general de la empresa, Eric Saguimbáev, contó sobre sus ventajas en una entrevista exclusiva con Sputnik."Hay una gran demanda de este tipo de vehículos en el mercado ruso. La ventaja del todoterreno de orugas no metálico es que puede desplazarse en todas partes. Puede circular por diversos tipos de terreno con baja capacidad de carga, ya sea sobre distintos tipos de suelo, asfalto u hormigón, sin dañar las carreteras ni convertirlas en vías de tanques", indicó.De acuerdo con Saguimbáev, desde el principio de la fabricación el uso de componentes rusos en sus vehículos, ha sido maximizado. Su motor de gasolina de 1,6 litros genera 106 caballos de potencia y tiene una transmisión manual de 5 marchas, fabricada por AvtoVAZ (planta de automóviles a orillas del río Volga en Rusia). La planta motriz está especialmente adaptada para vehículos de oruga.Además, en su fabricación se utilizan piezas de vehículos del fabricante de todoterrenos y furgonetas ruso UAZ (Fábrica de Automóviles de Uliánovsky) y el grupo automotriz ruso GAZ (Fábrica de automóviles de Gorki).Asimismo, la empresa coopera con el Instituto Central de Investigación Científica Automotriz de Rusia NAMI, lo que permite probar los Plastun en sus laboratorios y polígonos de pruebas, añadió.El primer PlastunEl Plastun original era un vehículo todoterreno anfibio comercial puramente civil con carrocería cerrada de aluminio. La empresa lo presentó en el Foro Army 2022 y atrajo el interés del Ministerio de Defensa de Rusia. Como consecuencia, el organismo militar encargó a los ingenieros que desarrollaran una versión militar del vehículo con una carrocería simplificada y ligeramente blindada sobre su plataforma, adecuada para diversas unidades como fuerzas especiales y aerotransportadas, tripulaciones de morteros y de artillería, unidades de reconocimiento y médicos militares (para evacuar a los heridos del campo de batalla). La nueva variante del Plastun para objetivos militares se desarrolló en solo seis meses.Los vehículos civiles de la marca Plastun están homologados, lo que les permite circular por vías públicas. El director general de la empresa-fabricante señaló que estas máquinas son capaces de maniobrar con facilidad en lugares donde vehículos ordinarios e incluso personas a pie no pueden moverse, como arena movediza, en terreno pantanoso, en barro semilíquido, en nieve profunda y mucho más. "La altura libre al suelo del todoterreno es de 0,5 metros, los ángulos de aproximación y salida, incluso en la versión civil, son los mismos que, por ejemplo, en el vehículo de combate de infantería BMP-2. La capacidad de carga útil es de hasta 1,5 toneladas, y la velocidad operativa normal en tierra es de 40-50 km/h", añadió Saguimbáev.Mientras tanto, en el agua, el Plastun se mueve lentamente, cerca de 1-2 km/h usando las orugas para desplazarse o 5-6 km/h con un motor fueraborda acoplado. No obstante, en cuanto a su capacidad para funcionar en diferentes climas, de acuerdo con Saguimbáev, el vehículo rinde bien tanto en el Extremo Norte y el Ártico como en condiciones tropicales. "El sistema de refrigeración del motor VAZ se ha mejorado para garantizar un calentamiento adecuado en condiciones de frío extremo y evitar el sobrecalentamiento en climas cálidos", explicó. La novena edición del Foro Técnico Militar Internacional Army 2023 se está desarrollando del 14 y al 20 de agosto en la localidad de Kúbinka, situada en las afueras de Moscú. Sputnik actúa como socio informativo del foro.

https://sputniknews.lat/20230814/mostrando-el-mas-moderno-equipo-militar-los-anticipos-mas-destacados-del-foro-army-2023-en-moscu-1142590332.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ industria militar, foro internacional técnico militar army, volga, uaz, avtovaz, gaz, rusia, ⚙️ motor