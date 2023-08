https://sputniknews.lat/20230820/un-imparable-ametrallador-ruso-elimina-en-solitario-a-ocho-soldados-ucranianos-1142856192.html

Un imparable ametrallador ruso elimina en solitario a ocho soldados ucranianos

Un imparable ametrallador ruso elimina en solitario a ocho soldados ucranianos

Durante el intento de las fuerzas ucranianas de avanzar en las posiciones rusas en la direcci贸n de Zaporozhie, un grupo de sus efectivos se enfrent贸 con un... 20.08.2023, Sputnik Mundo

El militar ruso se encontraba en una zona en la que potencialmente podr铆a encontrarse personal del Ej茅rcito ucraniano. Sin embargo, la posici贸n del ametrallador de las Fuerzas Armadas de Rusia estaba cuidadosamente camuflada para no ser detectada y se encontraba en una zona boscosa en direcci贸n al pueblo de Or茅jov, en la regi贸n rusa de Zaporozhie. En cierto momento, un grupo militar ucraniano de ocho hombres apareci贸 en la l铆nea de visi贸n del soldado ruso. A pesar de la evidente superioridad num茅rica, el militar ruso decidi贸 no buscar v铆as para abandonar el lugar del posible enfrentamiento. Al contrario, armado con su ametralladora se acerc贸 a los efectivos. En el momento m谩s oportuno, el uniformado ruso entabl贸 combate contra ocho hombres, todos los cuales fueron abatidos. Las im谩genes del resultado de este enfrentamiento circulan por internet, pero Sputnik no las comparte al tratarse de un video que podr铆a herir la sensibilidad de los lectores.La contraofensiva ucraniana en las direcciones hacia el sur de Donetsk, Zaporozhie y Arti贸movsk empez贸 el 4 de junio. El 9 de junio, el presidente de Rusia, Vlad铆mir Putin, indic贸 que las Fuerzas Armadas ucranianas no consiguieron sus objetivos en ning煤n momento gracias al valor de los militares rusos, la calidad de sus equipos, especialmente modernos, y a la correcta organizaci贸n del Ej茅rcito.Por su parte, el 11 de julio, el ministro de Defensa ruso, Sergu茅i Shoig煤, indic贸 que desde el inicio de la contraofensiva ucraniana Rusia ha destruido 21 aviones enemigos, cinco helic贸pteros y unos 1.244 tanques, eliminando adem谩s a m谩s de 26.000 militares ucranianos. Varios medios de comunicaci贸n occidentales tambi茅n se帽alaron los resultados poco impresionantes de la contraofensiva de Kiev.Rusia sostiene desde el 24 de febrero de 2022 una operaci贸n militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la poblaci贸n de un genocidio por parte del Gobierno de Kiev, as铆 como prevenir el riesgo para la seguridad nacional que representa el avance de la Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte (OTAN) hacia el este.

