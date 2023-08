https://sputniknews.lat/20230821/pekin-se-opone-a-la-intervencion-de-washington-tokio-y-seul-en-su-politica-sobre-taiwan-1142876346.html

Pekín se opone a la intervención de Washington, Tokio y Seúl en su política sobre Taiwán

PEKÍN (Sputnik) — China se opone con firmeza a la injerencia de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur en sus asuntos internos relacionados con Taiwán, declaró... 21.08.2023, Sputnik Mundo

Pekín "expresa su fuerte descontento" y "una enérgica protesta" a los respectivos países, comentó. China, subrayó Wang, tomó nota de la declaración de EEUU de que la alianza EEUU-Japón-Corea del Sur no va dirigida contra ningún país y en este contexto "pide a EEUU que respalde sus palabras con hechos". En particular, instó a Washington a que no fortalezca sus alianzas ni entre en confrontación con Pekín. Además, llamó a dejar de denigrar la imagen de China y de dañar sus intereses, así como "de provocar de manera artificial una división y una confrontación, perjudicando la paz y la estabilidad en la región". El 18 de agosto, EEUU-Japón-Corea del Sur mantuvieron una reunión trilateral de alto nivel en Camp David, en la que, entre otros asuntos, examinaron el mantenimiento de la estabilidad en el estrecho de Taiwán y pidieron una resolución pacífica de las tensiones relacionadas con dicho tramo de mar. Los tres países confirmaron el lanzamiento de un foro anual de diálogo para coordinar la implementación de sus enfoques en dicha región e informaron de su intención de realizar ejercicios militares trilaterales una vez al año.

