Roscosmos explica por qué se estrelló la estación rusa Luna-25

"Lamentablemente, el apagado del motor no ocurrió de manera normal, de acuerdo con el ciclograma, sino según el intervalo de tiempo, y en lugar de los programados 84 segundos, trabajó 127 segundos. Esta fue la razón principal del accidente del dispositivo", afirmó Borísov al canal de televisión Rossiya 24. El jefe de Roscosmos señaló que toda la maniobra se llevó a cabo en una zona de comunicación por radio estable y los especialistas sabían "todo sobre la posición de la nave". Sin embargo, a las 14:57 (GMT +3), la comunicación con la nave espacial se detuvo, y los intentos de restablecerla no tuvieron éxito, añadió el funcionario. El director anunció que la comisión de emergencia para esclarecer en detalle lo sucedido "ya ha sido nombrada y empezó a trabajar". "Todas las etapas del vuelo están cuidadosamente documentadas (...) Creo que en un futuro muy cercano recibiremos los resultados necesarios y ciertamente los tendremos en cuenta al implementar las próximas misiones", aseguró. Según el director, uno de los logros de la fallida Luna-25 fue la formación de un equipo de trabajo de la empresa rusa de industria espacial y cohetes Lavochkin, que "por supuesto, tendrá en cuenta todos los errores que se cometieron durante esta misión" para no volver a repetirlos."Espero que las futuras misiones de Luna-26, 27 y 28 ya sean exitosas", deseó Borísov.Rusia "en ningún caso debe interrumpir el programa lunar", porque "sería una decisión equivocada".Según el jefe de Roscosmos, "sin duda, comenzó la carrera por el desarrollo de los recursos naturales de la Luna", así como el satélite puede convertirse en "un punto de tránsito" para la exploración del espacio.El 20 de agosto, la corporación espacial Roscosmos informó que la estación Luna-25 se estrelló contra la superficie lunar tras un fallo. Según la corporación espacial, la sonda se desvió de la trayectoria asignada porque las características fácticas del impulso resultaron diferentes a las programadas. El pasado 19 de agosto, la sonda iba a recibir un impulso para pasar a una órbita previa al alunizaje, pero un imprevisto impidió ejecutar la maniobra acorde a los parámetros especificados. La primera sonda lunar rusa en casi medio siglo, Luna-25, fue lanzada en la madrugada del 11 de agosto desde el cosmódromo de Vostochni, en el Lejano Oriente de Rusia. El cohete Soyuz-2.1b colocó la sonda robótica en una trayectoria de acercamiento a la Luna y estaba previsto que, tras pasar de una órbita a otra durante varios días, el aparato se posara cerca del polo sur de la Luna e iniciara una misión de investigación que se habría prolongado por un año. En 2027, Rusia planea realizar el lanzamiento del orbitador Luna-26; para 2028 se prevé la misión de la sonda Luna-27 y para 2030, la del módulo Luna-28.

