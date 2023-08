https://sputniknews.lat/20230821/un-ciudadano-ruso-busca-convertirse-en-un-alcalde-en-colombia-y-espera-trabajar-con-empresas-rusas-1142886616.html

Un ciudadano ruso busca convertirse en un alcalde en Colombia y espera trabajar con empresas rusas

BOGOTÁ (Sputnik) — El 29 de octubre se llevarán a cabo las elecciones regionales de Colombia, donde se elegirán los gobernadores de los 32 departamentos... 21.08.2023

Entre los 6.175 candidatos inscritos para las alcaldías, según datos de la Registraduría General de la Nación, se destaca Mijaíl Krasnov, un ciudadano ruso que busca convertirse en el alcalde de Tunja, capital de Boyacá (centro), uno de los municipios más importantes del país. ¿Cómo un ciudadano ruso terminó buscando un cargo de elección popular en Colombia? Sputnik habló con él sobre sus aspiraciones políticas y cómo ve el país en la actualidad. De padre ruso y madre ucraniana, Krasnov nació en 1975 en la Unión Soviética, donde vivió los primeros años de su vida, hasta que se mudó con su familia a Alemania. Allí vivió durante años hasta que en 2008 viajó a Colombia, se enamoró de Tunja y decidió radicarse definitivamente. Krasnov es ciudadano colombiano desde el 2013, y como cuenta con los papeles en orden pudo presentarse como candidato a la Alcaldía. Primero buscó recolectar firmas para su aspiración, logrando 32.000 rúbricas, y superó el umbral de las 27.000 que necesitaba, pero luego el partido de centro La Fuerza de la Paz, del actual embajador, de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, le entregó el aval para ser candidato. De acuerdo con Krasnov, la primera razón para convertirse en candidato fue el hastío que sintió al ver la corrupción y el mal manejo del municipio por parte de la "clase política". Para muchos políticos, "la ciudad es como una caja menor, un negocio, y no dejan la oportunidad para el desarrollo del municipio. Nosotros los tunjas conocemos cómo están las calles; la inseguridad crece y la corrupción es alta, la gente se va de Tunja porque nosotros no tenemos trabajo, entonces primero es la posición ciudadana", sentenció. Krasnov trabajaba como docente universitario en el municipio boyacense, por lo que durante los proyectos de clase se dio cuenta, en compañía de sus alumnos, del potencial económico de Tunja, por lo que decidió apostarle a la política. "Estaba dictando módulos de desarrollo regional en la Facultad de Economía y con los estudiantes. Nosotros diagnosticamos el potencial grande del desarrollo económico que tiene la ciudad, lo que contrasta totalmente con el estado en que estamos entonces, pues empecé a indagar y preguntar. Entonces obviamente todos los caminos llevaron a la política, porque si los políticos no quieran desarrollar la ciudad, nosotros los académicos lo vamos a hacer", sentenció. A pesar de la propaganda en contra de Rusia en el mundo, Krasnov afirma que ha encontrado mucho apoyo en la ciudadanía para lograr su objetivo político. "Realmente yo he encontrado mucho apoyo, no solamente en la ciudadanía, sino en otros círculos. (…) La ciudadanía, que está cansada de los mismos de siempre, habla de mí en las calles. Yo me convertí en el candidato del pueblo", afirma.Las propuestas El candidato ruso quiere enfocar su proyecto político en el desarrollo económico de la capital de Boyacá, que según él, tiene uno de los mayores potenciales económicos de la región, al estar cerca de la capital colombiana. "Mi principal propuesta es el desarrollo económico, sí, porque todos los problemas que tenemos como corrupción, las carreteras; la mayoría de esto, pues, tiene que ver con el desarrollo económico. Quiero hacer una ciudad económicamente desarrollada. Nosotros no tenemos que vernos como una ciudad pequeña, apartada, periférica. ¡No! Tenemos que vernos como una extensión del mercado de Bogotá", señala. El candidato además piensa ampliar el mercado y traer empresas rusas a la región y trabajar de la mano con los inversores extranjeros. "Tenemos que trabajar con los círculos internacionales e internacionales rusos, alemanes, chinos. Tenemos que traerlos a Tunja, es una ciudad altamente competitiva para que lleguen las empresas para que se organicen", cuenta. Krasnov cree que puede llegar a la alcaldía de Tunja sin problema, por lo que ya piensa en trabajar en conjunto con el presidente Gustavo Petro, para que el Ejecutivo ayude al municipio Por ahora el Ruso, como lo llaman los tunjanos, espera que más personas se sumen a su campaña política, en la que ha invertido la mayoría de ahorros de su trabajo como docente y poder lograr convertirse en uno de los pocos extranjeros que ha logrado ocupar un cargo de elección popular en Colombia.

