Uruguay, el primer paso del Banco de los BRICS en Sudamérica después de Brasil

En septiembre se cumplen dos años desde que Uruguay comenzó a formar parte del Nuevo Banco de Desarrollo fundado en 2015 por el bloque BRICS, integrado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica.La Junta de Gobernadores del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB por sus siglas en inglés) admitió a Uruguay como miembro, junto a Bangladesh, Emiratos Árabes Unidos y Egipto en 2021, marcando el comienzo de la fase de expansión de la entidad financiera como institución multilateral global. Así, una de las economías más pequeñas de Sudamérica fue la primera de la región en conseguir una posición que hoy es ansiada por países vecinos.En efecto, antes de la incorporación al Banco de los BRICS, Montevideo había sido aceptado como miembro del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) en mayo de 2020. Para el experto, el país sudamericano busca sumar nuevos lazos más allá de los que mantiene con los mecanismos de financiamiento tradicionales, como con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina.En esto coincidió la también experta en relaciones internacionales Nastasia Barceló. Para la analista uruguaya, hay cierta conciencia en los países latinoamericanos que han atravesado procesos de integración —sobre todo en Brasil y Argentina— de tener otras fuentes de financiamiento para generar desarrollo sostenible, principalmente para proyectos de infraestructura."Uruguay históricamente ha tenido una vocación de buscar alternativas de financiamiento", afirmó y calificó de positivo que el país busque opciones más allá de las tradicionales.La admisión de Montevideo "se transforma en una posibilidad o en una oportunidad para las inversiones en el país, pero también para inversiones que impliquen una interconexión internacional, transnacional", sostuvo, algo que tiene cada vez mayor importancia en un mundo globalizado.Al respecto, Pose destacó que, en su intento de diversificación, Uruguay no solo emprende una búsqueda de vínculos económicos y financieros, sino también políticos.Una alternativa "sin entrometerse en asuntos internos"Ambos analistas consideran que el objetivo de la membresía del NDB es ampliar las opciones a la hora de buscar financiamiento, aunque la postura política de la entidad supone una vinculación distinta que con el resto de los organismos.La experta agregó que el NDB rechaza la idea de "entrometerse en los asuntos internos de los estados", una práctica usada por el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que le "dictan a los países lo que deben hacer".Sin embargo, el contexto político también impacta en que el NDB se sitúe como una alternativa real, dado que su impulso "ha dependido de los vaivenes políticos que se han sucedido en la región".Para Nicolás Pose, la posición que adquiera el NDB va a estar condicionada o asociada "al volumen de financiamiento que pueda movilizar la institución en la medida que este banco se constituya como una plataforma que movilice montos importantes".Hasta el momento, el NDB ha aprobado un total de 96 proyectos de infraestructura, que superan los 32.800 millones de dólares.Una nueva etapa de expansiónLa admisión de Uruguay es signo de que la cartera del NDB está comenzando a desplegarse, luego de un proceso que demoró seis años."En este momento el NDB está en un momento de expansión que tal vez era una fase que se esperaba que estuviera culminada tiempo antes", sostuvo la también experta en relaciones internacionales.La analista remarcó que el Banco superó un periodo en el que se mantuvo bastante paralizado y ahora se encuentra en plena fase de ampliación, por lo que se analiza la admisión de nuevos miembros. En ese contexto, Argentina espera la confirmación de la entidad financiera para ser incluida como miembro.Para la analista el desarrollo de la entidad financiera se relaciona con "los valores políticos de los países de la región" y, en ese sentido, se ha puesto al NBD como prioridad en algunos gobiernos más que en otros. Durante la Administración en Brasil de Jair Bolsonaro (2018-2022), por ejemplo, "los BRICS no estuvieron en agenda, no tuvo el énfasis que hubo en los gobiernos de Dilma Rousseff (2011-2016) y Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010)", explicó.

