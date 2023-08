https://sputniknews.lat/20230822/el-peso-geopolitico-y-economico-de-los-brics-podria-asestar-un-golpe-aplastante-a-washington-1142920539.html

El peso geopolítico y económico de los BRICS podría "asestar un golpe aplastante a Washington"

El peso geopolítico y económico de los BRICS podría "asestar un golpe aplastante a Washington"

Sputnik habló con el exasistente del ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Salah Halimah, sobre las causas de la creciente popularidad de los BRICS en el... 22.08.2023

Halimah, que ahora desempeña como el vicepresidente del Consejo Egipcio para Asuntos Africanos, cree que tras las actuaciones de occidente con el inicio de la operación militar rusa en Ucrania, todos los países del Sur Global se han dado cuenta de que "no vale la pena confiar ni en el dólar ni en las instituciones políticas o económicas occidentales".El experto egipcio destacó que "los países árabes también lo han comprendido", por eso Egipto, Argelia y Arabia Saudita ya están esperando para unirse a la Alianza y con el tiempo "habrá más y más Estados árabes que soliciten ingresar al BRICS".Según el interlocutor, aunque ahora mismo no todos los pretendientes estarán listos para incorporarse al Bloque como miembros plenos (por eso la Asociación está organizando el formato BRICS+), El Cairo sigue esperando convertirse en un aliado de pleno derecho."Nos interesa, entre otras cosas, la política financiera y crediticia independiente del Grupo y la perspectiva de crear su propia moneda bajo los auspicios del Nuevo Banco de Desarrollo del BRICS [NBD]. Para un país que inicia el difícil camino de abandonar el dólar, el NBD será una buena ayuda", enfatizó.Las naciones que se unan al BRICS contarán con un serio apoyo financiero, político y tecnológico que muchas de ellas "llevan décadas buscándolo en Occidente, pero nunca lo han recibido", recordó Halimah. Además, continuó, la interacción en el marco de la Asociación "abre oportunidades completamente nuevas para las inversiones recíprocas, algo que siempre es necesario y muy valioso".En opinión del experto, Occidente ejerce una presión indisimulada sobre los Estados que pretendan unirse al BRICS tras la cumbre de Sudáfrica. Conforme con las palabras del funcionario egipcio, no sería una exageración decir que "el equilibrio de poder mundial y las viejas reglas de la geopolítica cambiarán completamente después del 22 de agosto [el arranque de la Cumbre de los BRICS en Sudáfrica]". "A partir de ese momento veremos por fin los contornos de un mundo verdaderamente multipolar. Sí, no se construirá rápidamente: los grandes resultados solo serán visibles a medio plazo. Pero ocurrirá", resumió Salah Halimah.

