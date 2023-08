https://sputniknews.lat/20230822/el-grupo-brics-desde-una-idea-hasta-una-asociacion-global-1142913376.html

El grupo BRICS: desde una idea hasta una asociación global

Los BRICS toman raíces en una simple iniciativa, hecha por en aquel tiempo y actual presidente de Rusia, Vladímir Putin, de celebrar al margen de la sesión de la Asamblea General de la ONU la primera reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de Brasil, Rusia, la India y China. El resultado primordial del encuentro era la confirmación por parte de los estados de su interés por desarrollar una cooperación cuatripartita polifacética. Aquí comienza el nacimiento de los BRIC, que más tarde se transformarán en los BRICS.Cabe destacar, que el término-acrónimo BRIC, que dio nombre a esta asociación, se propuso mucho antes de la primera reunión de altos representantes de los países-miembros. En 2001, el responsable de investigación económica global de Goldman Sachs (empresa financiera y de inversión estadounidense), Jim O'Neill, lo formuló para referirse a las cuatro economías con el Producto Interno Bruto (PIB) de más rápido crecimiento del mundo, que eran Brasil, Rusia, la India y China.El primer encuentro ha dado un paso importante para la asociación, impidiendo que la iniciativa se uniera a las filas de muchas otras potencialmente sólidas pero nunca realizadas. La segunda reunión de ministros de Exteriores de los BRIC volvió a celebrarse al margen de la Asamblea General en septiembre de 2007.A partir de ese momento, el grupo empezó a ir más allá de los encuentros durante las sesiones de la ONU y llegó a la ciudad rusa de Ekaterimburgo, donde dio luz a un comunicado conjunto que reflejaba las posiciones comunes de los cuatro países sobre cuestiones de actualidad del desarrollo mundial. Ese mismo año, los miembros de los BRIC acordaron iniciar los preparativos para la primera cumbre a gran escala. Además de esta importante decisión, la actividad de los BRIC comienza a extenderse en el ámbito económico. El 7 de noviembre de 2008, en vísperas de la sesión del G20, se celebró en Sao Paulo la primera reunión de ministros de Finanzas del organismo por iniciativa de la parte brasileña. La reunión dio lugar a la adopción de un comunicado conjunto que reflejaba los planteamientos comunes de los países-miembros sobre cuestiones de actualidad de la economía mundial y las finanzas globales.La primera cumbre y la adhesión de SudáfricaLa primera cumbre de los BRIC, que se celebró el 16 de junio de 2009 en Ekaterimburgo, marcó un paso importante en la existencia del grupo. A este evento asistieron el expresidente ruso, Dmitri Medvédev, en aquel tiempo y actual mandatario brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, el ex primer ministro indio, Manmohan Singh, y el presidente de China, Hu Jintao. Fue en este acto cuando los Estados proclamaron el desarrollo de "un diálogo y una cooperación coherentes, activos, pragmáticos, abiertos y transparentes" entre los países como objetivos básicos de la asociación.Asimismo, en Ekaterimburgo se plantearon por primera vez al margen de los BRIC cuestiones de seguridad internacional. Se acordó también que no solo se celebrarán reuniones periódicas de ministros de Asuntos Exteriores, sino también de ministros de Finanzas y directores de bancos centrales. Así, en 2009, cuatro Estados de distintos continentes del mundo iniciaron un nuevo capítulo de la asociación BRIC, cuyas cumbres se celebran anualmente. En 2011, tras la primera ampliación con la adhesión de Sudáfrica, lo que reforzó aún más el estatus global del organismo, el grupo adquirió el nombre de BRICS.El Nuevo Banco de Desarrollo (NBD)Un hito importante en el fortalecimiento de los lazos económicos entre los países BRICS fue la iniciación de dos proyectos: el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) y el Acuerdo de Reservas Contingentes (CRA, por sus siglas en inglés), diseñados para promover la estabilidad y la sostenibilidad del sistema financiero mundial y reforzar la cooperación económica y en materia de inversiones. El acuerdo sobre la creación del NBD fue ratificado en 2015 durante la presidencia rusa en los BRICS. El NBD se creó para movilizar recursos destinados a la inversión en infraestructuras y proyectos de desarrollo sostenible para los países miembros de la asociación (en particular, en los ámbitos de las energías renovables, el suministro de agua potable y el desarrollo urbano).A 30 de enero de 2023, se han aprobado 83 proyectos de inversión por un total de más de 30.100 millones de dólares en el marco del NBD. En 2018 se inauguró el Centro regional para África del NBD en Sudáfrica y en 2019, 2020 y 2022 se establecieron estructuras similares en Brasil, Rusia y la India, respectivamente. En consonancia con la decisión de los líderes de los BRICS, el NBD ha comenzado a ampliar su base de accionistas. Como resultado, en 2022 Bangladés y los EAU se convirtieron en nuevos miembros del Banco, Egipto lo hizo en marzo de 2023. Uruguay aspira convertirse en miembro del Banco, una vez completados los procedimientos internos.El 24 de marzo de 2023, la exmandataria brasileña Dilma Rousseff (2011-2016) fue elegida presidenta del NBD. Los BRICS en la actualidadEn la última década, los BRICS han evolucionado hasta convertirse en una asociación estratégica multidisciplinar basada en tres pilares clave: política y seguridad, economía y finanzas, y cultura y lazos humanitarios. Las relaciones entre los socios del BRICS se basan en la igualdad y el respeto mutuo, así como en los principios de apertura, pragmatismo, solidaridad y no directividad frente a terceros.Cada año se celebran más de cien reuniones, de las cuales unas veinte son a nivel ministerial. Se está desarrollando la cooperación entre las administraciones municipales, los círculos empresariales, académicos y científicos, y la sociedad civil.Los BRICS también abogan por una reforma urgente de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que preserve el papel central de la organización, sus valores y principios fundamentales, y tenga en cuenta los intereses de todos los miembros, incluidos los países en desarrollo y menos desarrollados. A principios de 2023, el organismo anunció que comienza a analizar las perspectivas de introducir su propia moneda común para el bloque.En 2022, los BRICS fueron presididos por China. La cumbre culminó con la adopción de la Declaración de Pekín. El documento declaraba la intención de crear condiciones para la competencia leal en el comercio internacional y la cooperación económica, promover la participación de los países en desarrollo en los procesos mundiales y apoyar la aplicación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en la economía y otros ámbitos. Además, los países participantes abogaron por reforzar la capacidad de respuesta frente al terrorismo, el blanqueo de capitales y las fake news, declararon su compromiso con un mundo libre de armas nucleares y preservaron el papel de liderazgo del G20 en la gobernanza económica mundial. Los líderes también expresaron su disposición a intensificar los debates sobre la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, debatieron la situación en Ucrania, Afganistán y la cuestión nuclear iraní.Nueva ampliaciónEl 24 de junio de 2022 se celebró la reunión BRICS Plus en formato de videoconferencia con la participación de los líderes de varios Estados invitados. Se dedicó a construir una alianza para el desarrollo mundial en la nueva era en aras de la implementación conjunta de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.En 2022, el BRICS anunció que ampliaría el número de países miembros para que la organización fuera más inclusiva. Los líderes de 23 países han expresado oficialmente su deseo de unirse al bloque económico. El primer país latinoamericano que decidió unirse al bloque fue Argentina. El 24 de junio de 2022, el presidente del país, Alberto Fernández, pidió la incorporación del Estado a los BRICS. El Gobierno boliviano confirmó que el pasado 12 de junio expresó oficialmente su interés de formar parte del bloque. El 3 de agosto, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, informó que el presidente, Nicolás Maduro, formalizó la petición del país latinoamericano para ingresar a los BRICS.Además, Arabia Saudita, Argelia, Indonesia, Irán, Nigeria, Turquía, Bangladés y Egipto figuran entre los países que solicitaron su adhesión al grupo. La idea de incorporar nuevos miembros será uno de los principales temas de la próxima cumbre en Sudáfrica.La cumbre en JohannesburgoEn 2023, los BRICS está presidida por Sudáfrica bajo el lema BRICS y África: Asociación para el crecimiento acelerado compartido, el desarrollo sostenible y el multilateralismo inclusivo. Entre las prioridades de la presidencia sudafricana figuran el fortalecimiento del multilateralismo, la reforma de las instituciones de gobernanza mundial, la recuperación económica pospandémica y el desarrollo sostenible, así como el potencial de la zona de libre comercio continental africana y varios otros temas pendientes de importancia global. La Cumbre de líderes de los BRICS se celebrará en Johannesburgo del 22 al 24 de agosto y contará con la presencia de los líderes de China, la India, Brasil y Sudáfrica. El presidente ruso, Vladímir Putin, también participará en el evento por videoconferencia, mientras en Johannesburgo Rusia será presentada por el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov.

