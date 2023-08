https://sputniknews.lat/20230824/brasil-entre-promesas-y-desafios-avanza-el-aumento-del-salario-minimo-1143014432.html

Brasil: entre promesas y desafíos, avanza el aumento del salario mínimo

Brasil: entre promesas y desafíos, avanza el aumento del salario mínimo

El Senado votará el proyecto de ley, tras su aprobación en Diputados, lo que supone un triunfo del Gobierno de Lula da Silva. En otro orden, abordamos el cierre de la XV cumbre BRICS. Estas y más noticias en 'En órbita'.

El proyecto de ley que fija el salario mínimo en Brasil a 1.320 reales (unos 271,9 dólares por mes) llegará al Senado ―donde se anticipa que no encontrará objeciones― tras su voto abrumadoramente positivo en la Cámara de Diputados (439 votos a favor y uno en contra).En mayo, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva propuso elevar el salario mínimo, pero tenía un plazo de 120 días (hasta el 28 de agosto) para su aprobación definitiva por parte del Congreso.A criterio del entrevistado, "80% de los beneficios pagados por la seguridad social en el país equivalen a un salario mínimo. (...) Para el Gobierno, el avance del proyecto es una victoria importante. Fue una promesa de campaña de Lula que está por cumplirse".Los diputados además aprobaron la iniciativa que permite a quienes no superen dos salarios mínimos de ingresos quedar exentos de presentar la declaración de renta.Otro punto aprobado es el nuevo cálculo a aplicar al salario mínimo para 2024 y los períodos subsiguientes.Para esto se tomará como referencia la inflación del año anterior sumada a la tasa de crecimiento del PBI de los dos años previos.Por último, los diputados aprobaron la exención de impuestos sobre los rendimientos de las cuentas bancarias de los brasileños en el extranjero."Como ocurre en la mayoría de las economías de ingreso medio o alto en el mundo, con fuerte base urbanizada e industrializada, Brasil sufre pérdidas netas de empleo en el rango de calificación técnica mediana", indicó Raimundo.El docente añadió que "estos empleos se pierden por la evolución tecnológica y por la intensa caída de producción industrial que se dirige a naciones con salarios más bajos. En la última década, el empleo que más creció en el país fue de hasta dos salarios mínimos"."Brasil está en una encrucijada. O se toma una mayor vía de industrialización o el país concentrará masas de trabajadores sin poder volver al mercado laboral tras una larga inactividad. La nación se transformaría en una economía de servicios de baja intensidad tecnológica y de bajos salarios. Impedirlo es el mayor desafío del Gobierno de Lula", apuntó Raimundo.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la invitación del grupo BRICS a Argentina, Irán, Arabia Saudita, Etiopía, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos para unirse al bloque a partir de enero de 2024.Sobre las oportunidades presentadas al país sudamericano, dialogamos con el economista argentino Alfredo Zaiat.En otro orden, el presidente ruso, Vladimir Putin, manifestó que se investigará a fondo el accidente aéreo en el que murió el jefe del Grupo Wagner, Evgueni Prigozhin.En palabras del mandatario, la empresa militar privada realizó una "contribución significativa a la lucha contra el nazismo" en el marco de la operación militar rusa en Ucrania. "Nunca lo olvidaremos", aseguró Putin.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

