Brasil trabaja para "minimizar los efectos de los conflictos externos" en su economía

El ministro de Finanzas de Brasil, Fernando Haddad, participó este 23 de agosto en una conferencia de prensa al margen de la XV Cumbre de los BRICS en... 24.08.2023, Sputnik Mundo

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/11/1139580093_0:119:3218:1929_1920x0_80_0_0_590a1ca790426c42ea4afd24849764ae.jpg

Concretamente, Sputnik Brasil interrogó al ministro sobre cómo el Gobierno de Lula—que decidió no aplicar sanciones contra Rusia y China— pretende garantizar la seguridad de los inversionistas privados, ya que el sector teme hacer negocios con estos países por temor a represalias secundarias.Para Haddad, la diplomacia brasileña hace todo lo posible no solo en la búsqueda de la paz en Ucrania, sino también para proteger la economía brasileña en este momento de tensión geopolítica.Desde el punto de vista del jefe de Hacienda, la búsqueda de una solución pasa también por las sanciones, sobre todo porque "la cuestión económica con China también inspira este tipo de cuidados", pero eso no debe causar temor, ya que "Brasil siempre compite de la forma más adecuada diplomáticamente hablando (…), actuando, incluso en tiempos oscuros, a favor del interés brasileño y de la imagen de Brasil en el exterior", respondió.El ministro considera que esta jugada de Itamaraty hace que el país gane no solo "desde el punto de vista económico", sino que también "se posiciona bien como mediador, valorando el liderazgo del presidente Lula", añadió.A pesar de la presión occidental para que los países del Sur Global, principalmente Brasil, se adhieran a las sanciones contra Moscú –incluso promoviendo reuniones para que la retórica sobre el conflicto esté más alineada con sus intereses, como la última cumbre en Arabia Saudita–, Brasilia se mantiene neutral en relación con la situación, no solo en el ámbito político sino también en el económico, optando por no introducir sanciones hasta el momento.

