La XV cumbre del BRICS culmina con la ampliación del grupo a once países miembros

La XV cumbre del BRICS culmina con la ampliación del grupo a once países miembros

La XV cumbre del BRICS culminó con la aprobación de la declaración final que fijó la adhesión de seis paísis como miembros del grupo.

La XV cumbre del grupo BRICS -Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica-, celebrada durante tres días en Johannesburgo, con toda la razón puede calificarse de "histórica" por la importancia de las decisiones aprobadas y las declaraciones hechas en el foro ante representantes de unos 70 países que encontraron reflejo en en la declaración final.La gran interrogante fue qué países recibirán la invitación para adherirse al Grupo de los Cinco como nuevos países miembros ya que 23 Estados habían solicitado oficialmente el ingreso al BRICS.Finalmente, se produjo este jueves, la tercera y última jornada de la cumbre, el tan esperado anuncio que hizo el presidente anfitrió, Cyril Ramaphosa:"Hemos decidido invitar a la República Argentina, la República Árabe de Egipto, la República Democrática Federal de Etiopía, la República Islámica de Irán, el Reino de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos a convertirse en miembros de pleno derecho del BRICS. La adhesión entrará en vigor el 1 de enero de 2024", informó el presidente anfitrión.Los cinco líderes del BRICS coincidieron en sus discursos en la jornada final de la cumbre destacando la importancia de la ampliación del grupo que, según indicó el mandatario chino, Xi Jinping, marca "un nuevo punto de partida", dará más vigor al mecanismo y contribuirá a potenciar la paz y el desarrollo globales.El mandatario de Brasil, Lula da Silva, aplaudió la adhesión de los nuevos miembros y subrayó que pese a declaraciones de que los países del BRICS son demasiado diferentes para "forjar una visión común" , la experiencia ha mostrado lo contrario.El primer ministro de la India, Narendra Modi, a su vez, resaltó que su país acoge con beneplácito la adhesión de nuevos miembros al grupo BRICS y dijo que le alegra "que nuestros equipos acordaran conjuntamente los principios rectores, estándares, criterios y procedimientos de la expansión del grupo".El presidente de Rusia destacó la "asombrosa habilidad diplomática" del mandatario sudafricano "para consensuar todas las posiciones, incluidas las relacionadas con la ampliación de los BRICS".Además, Putin subrayó que el grupo BRICS no busca competir ni oponerse a nadie."Quiero señalar que los BRICS no compiten con nadie, no se oponen a nadie. Al mismo tiempo, es obvio que este proceso de creación de un nuevo orden mundial tiene rivales que buscan frenar la formación de nuevos centros independientes de desarrollo e influencia en el mundo", indicó el líder ruso en su discurso por videoconferencia.La próxima cumbre del BRICS, en la que tomarán parte los lideres ya de once naciones, tendrá lugar en octubre de 2024 en la ciudad rusa de Kazán, durante la presidencia de Rusia en este grupo de economías emergentes.Pelea por la memoria histórica en el Congreso chilenoA medida que se acerca el 50° aniversario del Golpe de Estado en Chile, se agudiza la batalla por la memoria histórica.Los partidos de la derecha chilena, Chile Vamos y Republicanos, pidieron que se lea en la Cámara de Diputados la resolución del 22 de agosto de 1973 que decretó la inconstitucionalidad del gobierno del presidente Salvador Allende y justificaba la intervención militar que dió lugar a la dictadura del general Pinochet.En respuesta, el Partido Comunista presentó un proyecto para condenar esta declaración después que fuera leída.El proyecto fue rechazado con 63 votos en contra, 2 abstenciones y sólo 57 votos a favor.Un ruso espera acabar con la corrupción de una ciudad colombianaEl municipio colombiano de Tunja, ubicado a 115 kilómetros de la capital Bogotá, podría llegar a tener un alcalde de origen ruso, pero con un corazón colombiano.Este es el caso de Mijaíl Krasnov, de 45 años, un docente universitario de origen ruso-soviético, quien llegó hace 16 años a Tunja y se enamoró de esta tierra y su gente, por lo cual decidió establecerse en esta ciudad y naturalizarse como colombiano.Pero ante el amor por las tierras que vieron nacer la independencia de Colombia, Krasnov se vio indignado ante la corrupción que azota a la ciudad, por lo cual decidió lanzarse a la alcaldía de Tunja portando la ruana, vestimenta local que representa el orgullo boyacense y orgullo por la justicia.80 años de Batalla de Kursk: homenaje a quienes predeterminaron la victoria sobre el fascismoCon motivo del 80º aniversario del final de la Batalla de Kursk, que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, en la ciudad de Kursk, ubicada a unos 50o km al sur de Moscú, se celebran una serie de importantes actos para conmemorar este gran acontecimiento de la historia nacional rusa.El 26 de agosto, el mayor estadio de Kursk acogerá el concierto festivo "50 días y 50 noches", recordando la duración de la Batalla de Kursk. Junto a las estrellas rusas, cantará la ecuatoriana Karen Sosa Limones.Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

