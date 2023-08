https://sputniknews.lat/20230825/ecuador-en-el-balotaje-se-enfrentaran-dos-modelos-opuestos-de-pais-1143036307.html

Ecuador: "en el balotaje se enfrentarán dos modelos opuestos de país"

Ecuador: "en el balotaje se enfrentarán dos modelos opuestos de país"

Tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador, la socióloga Irene León y el economista Jonathan Xavier Báez dialogaron con GPS...

gps internacional

ecuador

política

movimiento revolución ciudadana (rc)

elecciones

Ecuador: "en el balotaje se enfrentarán dos modelos opuestos de país"

La jornada electoral extraordinaria que vivió Ecuador este domingo 20 de agosto otorga ventaja prioritaria a la candidata del Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, y al abanderado de la Acción Democrática Nacional (ADN), Daniel Noboa, por lo que serían ellos quienes disputen el balotaje.La abanderada del Movimiento Revolución Ciudadana alcanzó un 33,18% de los sufragios emitidos en la jornada, mientras que el candidato de ADN, Noboa, concentró un 23,88% de los votos. Este último implicó una sorpresa, "ya que es la candidatura de un movimiento no muy conocido, por lo que no se pronosticaba que llegara a segunda vuelta", explicó. En cuanto a su perfil, "estamos hablando de un magnate del sector bananero con una agenda de continuidad neoliberal, que ancla su candidatura en su juventud", dijo.El movimiento Revolución Ciudadana es el favorito a ganar el BalotageSe observa que "el único frente político organizado es el que está primero en las elecciones, puesto que últimamente empezaron a desaparecer muchos partidos y movimientos políticos, y todos estos candidatos se inscribieron como clientes a los partidos registrados en el Consejo Nacional Electoral", explicó. En este sentido, "Revolución Ciudadana llega al balotaje con un movimiento propio, un programa político y candidaturas propias, lo cual marca la diferencia con el otro candidato", concluyó.El neoliberalismo intensificó la inseguridad y las desigualdades socialesDurante los Gobierno de Moreno y Lasso "el país ha estado capturado por las élites empresariales", dijo a Sputnik el economista ecuatoriano Jonathan Xavier Báez.Luego de conocidos los resultados de la primera vuelta electoral, en el balotaje el país se debate si retorna a una mayor presencia del Estado como promotor de desarrollo o si intensifica la agenda neoliberal del actual Gobierno. En este marco, "veníamos en una especie de captura corporativa por parte de la élite empresarial, que empieza a decidir qué se hace y qué no en materia de políticas públicas", expresó Báez.En este sentido, "el país no estuvo encaminado al cuidado de las personas, sino a que los negocios de esta élite estuvieran en su nivel más boyante", indicó. Las ganancias de los grupos económicos estuvieron muy altas, "inclusive en la pandemia, cuando su patrimonio aumentó en el entorno de los 1.000 millones de dólares", dijo. En este contexto, "desde Revolución Ciudadana se promueve recuperar el rol del sector público, con una institucionalidad que permita luchar contra las desigualdades", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre la problemática en torno de la intervención internacionalen crisis humanitarias.CulturaEn el cierre cultural de Sputnik y M24 nos contactamos con los actores más importantes de la escena cultural montevideana.

