https://sputniknews.lat/20230825/la-historia-no-contada-sobre-soros-y-su-imperio-mundial-de-poder-blando-1143021324.html

La historia no contada sobre Soros y su imperio mundial de 'poder blando'

La historia no contada sobre Soros y su imperio mundial de 'poder blando'

La red social X demandará a las ONG 's financiadas por el multimillonario estadounidense George Soros por presuntamente intentar reprimir la libertad de... 25.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-25T01:48+0000

2023-08-25T01:48+0000

2023-08-25T01:48+0000

sputnik explica

george soros

elon musk

usaid

open society foundations

ucrania

eeuu

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e4/0a/08/1093048808_0:86:2953:1747_1920x0_80_0_0_4f7d76d2277a36efcf9c2e9dd228f27f.jpg

El director ejecutivo de X (antes Twitter), Elon Musk, lanzó una bomba la noche del 23 de agosto: confirmó que su imperio de redes sociales "presentaría acciones legales" para "detener" un intento de represión de la libertad de expresión por parte de políticos y ONG 's financiadas por George Soros, justificándose en datos falsos sobre el número de "incidentes de odio" en las Islas Británicas. "¡No puedo esperar a que comience el descubrimiento!", escribió Musk.El multimillonario no dio más detalles, lo que llevó a usuarios y medios a especular sobre la naturaleza exacta del caso.El mensaje de Musk fue una respuesta a un informe de un periodista independiente irlandés que acusaba a las autoridades de dicho país y de Escocia de inflar las estadísticas sobre "delitos basados ​​en el odio" para aprobar una nueva ley sobre "discurso de odio". Dicha legislación tipificaría como delito la posesión de "material de odio" en su persona o en su hogar, incluido hasta un año de prisión y una multa de 5.000 euros para quienes se nieguen a entregar las contraseñas de sus dispositivos digitales a las autoridades.Según se informa, la represión está respaldada por organizaciones no gubernamentales (ONG) financiadas por George Soros, acusadas de apoyar una agenda de censura de línea dura, incluido el apoyo a la intervención policial y la incautación de teléfonos personales y computadoras, así como redadas en las casas de los acusados.¿Qué es el poder blando?Los supuestos intentos de las ONG 's respaldadas por Soros para influir en la política de los gobiernos irlandés y escocés son un excelente ejemplo de poder blando.El poder blando –o el uso de influencia ideológica, cultural o económica en lugar de la fuerza para lograr los objetivos políticos– ha sido una herramienta principal de la política exterior estadounidense y europea desde, al menos, mediados de los años ochenta en adelante. Después de 1991, los países occidentales que trabajaban para construir el orden mundial unipolar posterior a la Guerra Fría utilizaron herramientas de poder blando para difundir visiones de democracia liberal, economía de libre mercado y "sociedades abiertas" como "valores universales", aplicables a todas las naciones. Los países que se niegan a adherirse a estos conceptos han enfrentado invasiones, sanciones aplastantes y golpes de estado (entre ellos Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia y Ucrania, sólo por nombrar algunos).George Soros, de 93 años, ha sido un elemento básico de las campañas occidentales de poder blando durante más de 40 años, y es quizás la cara más visible de tales esfuerzos (aunque ciertamente no es la primera ni la única). Su Fundación Open Society (OSF) gasta alrededor de 1.500 millones de dólares al año del vasto imperio de fondos de cobertura del multimillonario para financiar grupos de la "sociedad civil" en todo el mundo.¿Cómo trabajan las ONG's de Soros con el poder blando y qué ideología difunden?Mientras que los conservadores suelen caracterizar a Soros como un "izquierdista", "comunista" o incluso "neomarxista", en realidad sus acciones en Europa del Este a finales de los años 1980 y principios de los 1990 revelan que el magnate se puede describir mejor como un liberal estándar en lo social y económico, que promueve una visión del mundo que tanto los conservadores como los izquierdistas tradicionales aborrecen. O sea, la expansión de un orden político, social y económico neoliberal, tal vez mejor ejemplificado por el académico Francis Fukuyama en su famoso ensayo de 1989 ¿El fin de la historia?.El administrador y mecenas de fondos de cobertura nacido en Hungría se inició en la "filantropía" del poder blando en la década de 1980, proporcionando financiamiento a grupos que promovían reformas políticas, económicas e institucionales radicales en las naciones comunistas de Europa del Este y la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas). Tras el colapso del Bloque del Este en 1989 y el fin de la Unión Soviética en 1991, la escala y el alcance de sus actividades en la región aumentaron rápidamente.Las Open Society Foundations de Soros y otras importantes instituciones filantrópicas políticas occidentales como estas lograron crear toda una generación de nuevos líderes políticos y sociales en más de 60 países, no sólo en Europa del Este y el Sur Global, sino también en muchos países occidentales, incluido Estados Unidos.Las iniciativas de OSF incluyen una abrumadora variedad de tipos de apoyo que proporciona desde generosas subvenciones a partidos políticos que impulsan políticas liberales y pro occidentales, hasta dinero para medios de comunicación, think tanks, academias y casas editoriales (incluidas aquellas que impulsan libros de texto para niños), así como arte moderno.Soros en UcraniaLas fundaciones de Soros, que se establecieron en Ucrania inmediatamente después de la independencia en 1992, desempeñaron un papel íntimo en la formación de las elites post soviéticas del país, especialmente su facción liberal y pro-occidental.Tanto durante la Revolución Naranja de 2004, como en el golpe en Euromaidán de 2014, el OSF tuvo un trabajo crítico que desempeñar en el financiamiento y apoyo de otros tipos a los "revolucionarios", desde esfuerzos de lobby dirigidos a los aliados de Estados Unidos para "legalizar" el golpe, hasta reunirse con los líderes del país para asesorarlos sobre políticas, y gastar enormes sumas de dinero en una serie de iniciativas internas de la "sociedad civil" (incluidos más de 181 millones de dólares solo a finales de 2015).Ucrania, quizás más que cualquier otro estudio de caso hasta la fecha, demuestra la sinergia efectiva entre el "poder blando" privado ejercido por multimillonarios como Soros, combinado con instituciones como la USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) y el Departamento de Estado del país norteaméricano, mostrando el papel efectivo del poder blando en la creación de una crisis desde cero y luego intentar utilizarlo para lograr un objetivo geopolítico.Los estadounidenses obtienen una cucharada de su propia medicinaAntes del ascenso político de Donald Trump, las organizaciones vinculadas a Soros desempeñaban un papel mayoritariamente discreto en la política estadounidense. Mientras que las iniciativas y aliados de la OSF no aparecían realmente en los radares de los ciudadanos comunes y corrientes antes del surgimiento de Black Lives Matter (que, al parecer, comenzó a recibir un generoso financiamiento de grupos vinculados a Soros a partir de 2016).Desde entonces, OSF ha estado estrechamente vinculado con la financiación de las campañas electorales de los jueces (incluidos algunos de los que ahora buscan procesar al expresidente Donald Trump) y con la financiación de los principales candidatos a altos cargos políticos. En 2022, una serie de memorandos de una organización sin fines de lucro influyente, pero muy reservada con sede en Washington DC y vinculada a Soros, reveló que el multimillonario había ayudado a formular las políticas de la entonces administración entrante de Biden en casi dos docenas de áreas políticas, incluido el medio ambiente, la educación, atención sanitaria, vivienda y trabajo.¿Dónde han sido prohibidos Soros y su OSF?Rusia fue el primer país en actuar para erradicar las actividades de Soros, cuando en 2015 prohibió la OSF y sus afiliados. El Gobierno paquistaní emitió una orden similar contra la OSF a finales de 2017, aunque desde entonces las actividades de la organización han sido reaprobadas. Turquía prohibió la OSF a finales de 2018, citando la intromisión de la ONG en la política interna y el mismo año, el Parlamento húngaro emitió una serie de medidas destinadas a obligar a la OSF a cerrar sus operaciones en el país. ¿Cuál es el futuro de OSF?En junio pasado, Alexander, el hijo de Soros, de 37 años, tomó las riendas del imperio filantrópico de poder blando y negocios de 25.000 millones de dólares de su padre, después de haberlo reemplazado como presidente de la OSF a finales de 2022.La semana pasada, el OSF anunció un "cambio radical de dirección estratégica" para los beneficiarios y decidió poner fin a gran parte de sus operaciones en toda la Unión Europea como parte de una "revisión global de cómo trabajamos para apoyar la democracia, los derechos humanos y la justicia climática".No está claro qué impacto tendrá el cambio de estrategia en otros países donde operan ONG vinculadas a Soros; sin embargo, si se tienen en cuenta los comentarios del multimillonario acerca de que Trump es un "peligro para el mundo" y la "amenaza" que supuestamente representan Rusia y China para las "sociedades abiertas", la OSF probablemente intensificará sus actividades para evitar que el expresidente se reelija y todo lo que esté a su alcance para impedir el surgimiento de un auténtico orden mundial multipolar.

https://sputniknews.lat/20230516/soros-odia-a-la-humanidad-musk-compara-al-millonario-con-magneto-1139513964.html

https://sputniknews.lat/20220525/un-verdadero-y-excelente-reptiliano-exdiputado-ruso-advierte-de-no-subestimar-a-soros-1125854402.html

https://sputniknews.lat/20220529/kissinger-o-soros-quien-propone-la-solucion-mas-segura-a-la-crisis-de-ucrania-para-eeuu-y-la-ue-1125979490.html

https://sputniknews.lat/20220227/soros-alaga-la-resistencia-de-los-ucranianos-y-la-compara-con-la-que-hicieron-los-nazis-en-la-iigm-1122361868.html

https://sputniknews.lat/20230824/trump-se-entrega-a-las-autoridades-de-eeuu-por-presunta-interferencia-electoral-1143021446.html

https://sputniknews.lat/20230409/revelan-que-el-hijo-de-george-soros-tiene-acceso-frecuente-a-la-casa-blanca-1137926438.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

george soros, elon musk, usaid, open society foundations, ucrania, eeuu, política