Vicepresidenta del Gobierno español pide tomar medidas contra el jefe de la RFEF

"Lo que hemos visto hoy en la Asamblea de la Federación es inaceptable. El Gobierno debe actuar y tomar medidas urgentes: se acabó la impunidad para las acciones machistas. Rubiales no puede seguir en el cargo", escribió Díaz en su cuenta de X (antiguamente Twitter). La ministra española de Igualdad, Irene Montero, se hizo eco de la postura de Díaz. En la misma línea se pronunció el secretario de Estado del Deporte, Víctor Francos, quien aseguró que se activaron todos los mecanismos para tomar las medidas oportunas. Durante una comparecencia en la Asamblea extraordinaria de la RFEF este 25 de agosto, Rubiales aseguró que no dimitirá, y acusó "al falso feminismo" de estar "buscando una ejecución para ponerse una medalla." El 24 de agosto se conoció que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) abrió un expediente disciplinario contra Rubiales. El pasado 20 de agosto, la selección femenina de España se impuso al equipo de Inglaterra en la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA por 1-0, proclamándose la campeona del mundo por primera vez en su historia. En la ceremonia de premios a la selección española, Rubiales besó en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso, lo que le ha valido una lluvia de críticas en su país. El jefe de la RFEF pidió disculpas públicas y agregó que todo ocurrió "de manera muy espontánea, sin mala fe por ninguna de las dos partes". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó las disculpas de insuficientes. La propia Hermoso primero se pronunció de manera similar, declarando que tiene una gran relación con Rubiales y que "fue un gesto natural de cariño y agradecimiento", pero luego instó a tomar medidas contra el funcionario.Varios miembros del Ejecutivo español pidieron a Rubiales que dejara su cargo. Él, sin embargo, declaró que no va a dimitir.

