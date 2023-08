https://sputniknews.lat/20230826/eeuu-va-a-estar-cada-vez-menos-interesado-en-lo-que-ocurre-en-ucrania-1143072104.html

"EEUU va a estar cada vez menos interesado en lo que ocurre en Ucrania"

"EEUU va a estar cada vez menos interesado en lo que ocurre en Ucrania"

Las campañas políticas para renovar la presidencia de Estados Unidos el próximo año y la caída en el respaldo de los estadounidenses a enviar más armas y... 26.08.2023

Además, la lentitud la contraofensiva ucraniana está despertando preocupaciones entre los aliados de Kiev, que temen un reforzamiento de las tropas rusas, según el artículo. Según este análisis, funcionarios europeos temen que el presidente Joe Biden intente empujar a Ucrania hacia negociaciones en ausencia de avances significativos en el campo de batalla a medida que la campaña electoral cobra fuerza de cara a las elecciones de noviembre de 2024.De acuerdo con el texto, el apoyo de Washington a Ucrania sigue siendo esencial porque Europa por sí sola no tiene la capacidad militar para reforzar suficientemente las fuerzas de Kiev.Si los combates se estancan durante el invierno, "será un problema realmente grave, habrá fatiga", dijo a Bloomberg Samantha de Bendern, miembro asociado del Royal Institute of International Affairs.Rusia, señala Bloomberg, tiene municiones suficientes para al menos otro año de lucha y el Kremlin ha sido capaz de seguir trayendo nuevas tropas al frente. La valoración de Putin es que un largo conflicto de desgaste da a Rusia una ventaja, dijeron funcionarios aliados a la agencia de noticias.Según el artículo, funcionarios estadounidenses y de países europeos aliados de Ucrania están comenzando a aceptar a regañadientes que las armas y tácticas avanzadas que han proporcionado a Ucrania no han funcionado para el progreso de la contraofensiva y derrotar a las defensas rusas.Esta evaluación de los esfuerzos de Ucrania se basa en documentos vistos por Bloomberg y conversaciones con múltiples funcionarios que pidieron el anonimato.Otros funcionarios aliados de Kiev también admiten en privado que cada vez es más probable que el conflicto se estanque a medida que los avances sobre el terreno se producen lentamente.El uso intensivo de minas, combinado con el poder aéreo de Rusia, ha supuesto un desafío particular. Las fuerzas rusas han vuelto a sembrar campos de minas y a levantar obstáculos utilizando artillería y helicópteros cuando los ucranianos se acercan o atraviesan las líneas del frente, y en algunos casos han vuelto a desplegar minas detrás de las fuerzas ucranianas, según declaró a Bloomberg un funcionario de los servicios de inteligencia occidentales.Además, según el artículo, Rusia ha conseguido aumentar su munición y tiene suficiente para aproximadamente un año porque han podido importar componentes sancionados o sustituirlos, lo que les ha permitido producir a un ritmo más rápido que en Europa.Un informe del Ministerio de Defensa ruso difundido a principios de julio de este año señalaba que las bajas militares de Ucrania superaron los 26.000 desde el inicio de su contraofensiva."Desde el 4 de junio, las pérdidas del enemigo ascienden a más de 26.000 militares y 3.000 unidades de diversas armas", afirmó el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú en esa ocasión.A mediados de julio, el presidente ruso, Vladímir Putin, dijo que Ucrania había perdido más de 425 tanques desde junio. Agregó que en total se habían destruido más de 1.300 vehículos blindados de diversas clases, dos tercios de los cuales eran de fabricación occidental.

