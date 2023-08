https://sputniknews.lat/20230829/el-estado-de-la-economia-evita-el-surgimiento-de-un-milei-en-bolivia-1143126900.html

El estado de la economía "evita el surgimiento de un Milei" en Bolivia

El estado de la economía "evita el surgimiento de un Milei" en Bolivia

Mientras en la oposición lo ven con esperanza para que termine con "el socialismo del siglo XXI", en el oficialismo advierten que deben mantener la unidad para... 29.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-29T04:42+0000

2023-08-29T04:42+0000

2023-08-29T04:42+0000

américa latina

argentina

bolivia

javier milei

luis arce

movimiento al socialismo (mas)

política

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/0e/1142584640_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c2506ac617b8cdd4d4bc3e12b224e7a7.jpg

Argentina y Bolivia están unidas por lazos profundos y atávicos. Desde antes que se conformaran como estados independientes, ambos territorios eran parte del Virreinato del Río de la Plata, creado en 1776 por la corona española. Actualmente, cientos de miles de ciudadanos bolivianos trabajan y tienen a sus familias en el país vecino. Por ello el ascenso del candidato presidencial argentino Javier Milei tuvo sus repercusiones en la política del país aimara.En las primarias celebradas el 13 de agosto en Argentina, Milei, al frente de La Libertad Avanza, obtuvo el 30% de los votos. Segundo quedó el oficialista Sergio Massa, de Unión por la Patria, con el 21,4%. Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, salió tercera con el 17%.El primero en expresar preocupación en el oficialismo boliviano ante la victoria electoral del economista argentino fue el parlamentario Juan José Huanca, jefe de bancada y diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) por Tarija, departamento fronterizo con el norte de Argentina."Hay que reflexionar lo que está pasando en Argentina, que es muy preocupante. Cuidado que el día de mañana aparezcamos en otro lugar que no sea el Gobierno y se afecte todo lo construido, que es del interés de nuestra gente", declaró en conferencia de prensa.Las próximas elecciones generales se realizarán en Bolivia en 2025. Mientras en la oposición no hay ninguna figura política de peso, en el oficialismo hay dos: el presidente Arce y el expresidente Evo Morales (2006-2019).En sintonía con otros dirigentes del MAS, Huanca convocó a sus militantes a unirse para evitar el crecimiento opositor. "Es necesario hacer una autocrítica en el partido, porque estas pugnas internas no nos van a llevar a ningún buen puerto. Tenemos que recapacitar y asumir el diálogo, sin hablar de elecciones", evaluó.Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) José Manuel Ormachea vislumbró la caída de los Gobiernos de izquierda en Sudamérica. "Es probable que esta tendencia se mantenga en los próximos comicios tanto en la primera como en la segunda vuelta. Estamos satisfechos de que el socialismo del siglo XXI haya perdido terreno tanto en estas elecciones como en otros países latinoamericanos debido a casos de corrupción".El periodista Jimmy Iturri, director del canal televisivo Red ATB, analizó ampliamente el fenómeno de Milei en Argentina. En diálogo con Sputnik, evaluó las consecuencias que su ascenso a la presidencia podría tener para Sudamérica y, especialmente, para Bolivia.A pesar de la preocupación expresada por el MAS y las esperanzas verbalizadas por la oposición, para Iturri no es factible que las ideas antiestatistas del economista libertario argentino prendan en el país gobernado por Luis Arce.Mientras el avance de Milei ha sido visto como un voto de descontento hacia la clase política desde sectores de la población afectados por la crisis económica, "en Bolivia no hay inflación ni tenemos un problema de falta de dólares tan terrible como hay en Argentina", señaló Iturri.El periodista explicó que en el país sudamericano, aunque la divisa estadounidense vale más en el mercado paralelo que en el cambio oficial, la diferencia no tiene la magnitud que en el país vecino, donde se cotiza "el dólar blue [paralelo] al doble que el oficial"."Va a llevar a Argentina al desastre"Aunque Iturri opine que es poco probable que las ideas de Milei encuentren eco en Bolivia, considera que la oposición "es antiestatista, intenta adherirse a cualquier político para demostrar que la izquierda no está en lo correcto"."Es una oposición que se siente representada por gritos tan estrambóticos como 'zurdo de mierda', que pronuncia Milei, y creen que es la salida", sentenció el director de la Red ATB.De cara a las elecciones de octubre en Argentina, el periodista consideró que Milei no llegará a la presidencia. Por consiguiente seguirán funcionando ministerios como los de Salud, Educación, Obras Públicas y Trabajo, entre otros que el economista candidato de La Libertad Avanza amenazó con disolver si llega al poder."No creo que toda la gente que ha votado por Milei lo haya hecho consciente de lo que quiere decir él. Su programa es inaplicable, imposible, va a llevar a Argentina al desastre", opinó.Y advirtió: "El propio Milei ha empezado a retroceder, al afirmar que las modificaciones en Salud y Educación van a tomar 15 años. Está retrocediendo porque se da cuenta de que es imposible llevar a la práctica lo que dice".

https://sputniknews.lat/20230818/puede-el-triunfo-de-milei-en-argentina-impulsar-a-jose-antonio-kast-en-chile-1142767812.html

https://sputniknews.lat/20230814/el-gran-cachetazo-argentino-el-fin-del-mundo-conocido-1142644407.html

https://sputniknews.lat/20230816/confrontaciones-y-crisis-economicas-hacia-donde-va-el-progresismo-en-america-latina-1142671777.html

argentina

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

argentina, bolivia, javier milei, luis arce, movimiento al socialismo (mas), política, 💬 opinión y análisis