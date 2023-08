https://sputniknews.lat/20230816/argentina-batacazo-electoral-de-milei-profundiza-la-volatilidad-y-la-incertidumbre-1142698205.html

Argentina: batacazo electoral de Milei profundiza la volatilidad y la incertidumbre

Argentina: batacazo electoral de Milei profundiza la volatilidad y la incertidumbre

Tras los inesperados resultados en las elecciones primarias argentinas, en las que el ultra derechista Javier Milei obtuvo el 30,5% de los votos, los analistas... 16.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-16T10:31+0000

2023-08-16T10:31+0000

2023-08-16T10:31+0000

gps internacional

argentina

javier milei

política

elecciones

tipo de cambio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/10/1142698049_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_ed4a75fa8f3477ece7e9de788127bbad.jpg

Argentina: batacazo electoral de Milei profundiza la volatilidad y la incertidumbre Argentina: batacazo electoral de Milei profundiza la volatilidad y la incertidumbre

Pese a que las encuestas ubicaban en el tercer lugar a Javier Milei, un economista carismático que saltó a la fama gracias a sus intervenciones televisivas y sus propuestas heterodoxas para combatir la dura crisis que atraviesa el país, el diputado libertario se coronó este domingo 13 de agosto como el candidato más votado en las elecciones primarias para los comicios de octubre, que elegirán al nuevo presidente. Sobre ello, "el corrimiento hacia la derecha es de la dirigencia", dijo Piccone.Frente a ello, "el kirchnerismo pudo revertir los discursos anti progresistas, en un porcentaje importante que en su momento llegó a arañar el 50% de la sociedad", explicó. Sin embargo, "a Massa se lo eligió como candidato porque dentro del peronismo ya no quedaban opciones, pero ello fue un error porque es un hombre de la derecha", afirmó.Líderes ultra conservadores saludan la victoria de MileiEl expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022) celebró la victoria del candidato de derecha Javier Milei en las primarias Argentinas. Al respecto, "esto refleja un espíritu de época en cuanto a emergentes de la crisis política que hay en distintos órdenes", expresó de María. Tanto Bolsonaro como Milei son algunos de estos emergentes de la antipolítica, "y no es de extrañar que ambos hayan salido victoriosos, con la diferencia que Bolsonaro llegó al poder en Brasil", explicó el internacionalista.Por lo tanto, "la bronca de la sociedad tiene que ver con que los políticos tradicionales no vienen respondiendo a las necesidades de las mayorías sociales, por lo que hay un fuerte descontento hacia la clase política", expresó. Asimismo, "este contexto es muy similar al de la crisis de 2001, que está llegando a una especie de fin de ciclo y cuya salida se la ve por un lado reaccionario y conservador", dijo. Si la respuesta no viene de parte de los políticos, "esta vendrá de la gente", advirtió.Crece la incertidumbre tras fuerte turbulencia en el tipo de cambioEl Banco Central de la República Argentina devaluó la moneda oficial 22% al llevar la cotización del dólar de los 300 a los 350 pesos, decisión que mantendrá hasta los comicios generales del 22 octubre. En este marco, "es importante advertir cuál es el impacto de un resultado electoral imprevisto en los mercados financieros", dijo Kozak.Las próximas jornadas financieras "tendrán una mayor tensión dolarizadora, ya que los resultados de las PASO trajeron más ruido e incertidumbres que respuestas, por lo que ahora cualquier cosa puede pasar", aseveró. En este sentido, "se confirmó el escenario de tercios, que había sido borrado por las encuestas y por lo tanto no estaba apreciado en los activos financieros", dijo. Ello obliga a un "cierto reacomodamiento de los precios y el mercado termina reaccionando frente a la incertidumbre", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre los impactos de la globalización en las últimas décadas.

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabián Cardozo

argentina, javier milei, política, elecciones, tipo de cambio, аудио