Gobierno de México investiga agresión de Guardia Nacional de Texas contra un mexicano

"Se está investigando y vamos a informar", destacó en su conferencia de prensa matutina donde, minutos antes, había asegurado que la persona había sido asesinada.Sin embargo, el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, aclaró que el agredido no falleció, pero que se realizan pesquisas para averiguar si fue víctima de un asalto o de algún otro delito.De acuerdo con medios locales, Darwin José García, de 37 años, estaba cerca del río Bravo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, zona fronteriza con Estados Unidos, el pasado 26 de agosto, cuando integrantes de la Guardia Nacional texana le dispararon. La persona fue trasladada al Hospital General de la entidad al norte de México y fue dado de alta horas después.Posteriormente, la Patrulla Fronteriza de El Paso, Texas, se deslindó del hecho y señaló a la Guardia Nacional de esa entidad como la responsable de la agresión contra García.Estos hechos se suman a las tensiones que existen entre el Gobierno mexicano y Texas, donde el gobernador republicano Greg Abbott ha realizado distintas acciones contra la comunidad migrantes, como el 'muro acuático' con boyas y alambres de púas, donde murieron dos personas que deseaban ingresar de manera irregular al territorio estadounidense.Este hecho también provocó quejas de la Administración de López Obrador debido a que la barrera flotante estaba en la nación latinoamericana, lo que violaba la soberanía nacional. No obstante, a mediados de agosto, Texas movió las boyas hacia su superficie."Hace dos días, y que bueno que lo hizo, ya el gobernador de Texas mandó a recorrer a su territorio las boyas. Ya quitaron las bases que utilizaron para ponerlas con alambre de púas. Ya se hizo eso y nosotros lo tenemos que informar al pueblo de México y a nuestros paisanos, que hay muchos en Texas que esto no lo vieron bien. Muchos protestaron porque México merece respeto. Somos un país independiente, autónomo; no dependemos de un país extranjero, no somos colonia", dijo el mandatario mexicano el 22 de agosto pasado.

