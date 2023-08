Rusia realizará ensayos nucleares solo si EEUU lo hace primero

https://sputniknews.lat/20230829/rusia-realizara-ensayos-nucleares-solo-si-eeuu-lo-hace-primero-1143166750.html

NACIONES UNIDAS (Sputnik) — Rusia reanudará los ensayos nucleares únicamente si Estados Unidos lo hace primero, declaró este 29 de agosto el portavoz de la... 29.08.2023, Sputnik Mundo

"Recurriremos a esa medida solo en el caso de que Estados Unidos lo hace primero", expresó Glujóv en la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Rusia, a diferencia de EEUU, no solo firmó, sino además ratificó el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT, siglas en inglés). Más temprano este 29 de agosto, la subsecretaria estadounidense para Control de Armas y Seguridad Internacional, Bonnie Jenkins, dijo que Washington está preocupado por la retórica empleada por el presidente ruso, Vladímir Putin, acerca de la voluntad de Moscú de reanudar las pruebas nucleares. Glújov explicó que la "declaración de Vladímir Putin sobre la posibilidad hipotética de la reanudación de los ensayos nucleares por parte de Rusia mencionada este martes 29, debe interpretarse exclusivamente en el contexto de la respuesta rusa a las acciones destructivas de EEUU". En febrero de 2023, durante su discurso anual ante la Asamblea Federal (Parlamento ruso), Vladímir Putin declaró que Moscú tiene información de que EEUU piensa ensayar su armamento nuclear, incluidos los nuevos tipos de municiones nucleares. Ante esta situación, el líder ruso encargó al Ministerio de Defensa y a la corporación estatal Rosatom completar los preparativos para los ensayos del armamento nuclear ruso en caso de que Estados Unidos sea el primero en hacerlo. Suscrito por primera vez el 10 de septiembre de 1996, el CTBT prohíbe la realización de ensayos nucleares en y por los países firmantes, pero actualmente 27 países no lo han ratificado y 11 ni siquiera lo han firmado. El Gobierno de Rusia ha dicho que la responsabilidad de que el CTBT no entre en vigor durante más de un cuarto de siglo recae en Estados Unidos. Moscú también ha dicho que Washington se negó a ratificar el CTBT y está mostrando una evidente inclinación a reanudar las pruebas nucleares.

