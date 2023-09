https://sputniknews.lat/20230831/eeuu-intenta-bloquear-una-expedicion-de-busqueda-a-los-restos-del-titanic-1143231443.html

EEUU intenta bloquear una expedición de búsqueda a los restos del Titanic

La medida, de acuerdo con el medio, se produce luego de la mortal implosión del sumergible Titán en junio pasado, que planteó dudas sobre quién controla el acceso a los restos del barco que yacen a más de dos millas de profundidad en el Atlántico Norte.Operación de salvamentoFue el 25 de agosto pasado cuando dos abogados estadounidenses presentaron una moción para intervenir en una operación de salvamento que data de hace décadas, precisó el diario estadounidense.La querella fue presentada en un tribunal federal de Norfolk, Virginia, que se especializa en casos de recuperación de naufragios y que, en 1994, otorgó derechos de exclusividad de salvamento a RMS Titanic, Inc., con sede en Atlanta, Georgia.Dicha empresa obtuvo los derechos de salvamento después de que el equipo franco-estadounidense que descubrió el Titanic en 1985 no presentó reclamaciones de recuperación.Sin embargo, la Administración Biden ahora pretende convertirse en parte del caso de salvamento y bloquear cualquier expedición que considere objetable. Esto a través de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) y el secretario de Comercio, quienes aprobarían o negarían cualquier permiso al RMS Titanic toda vez que la compañía solicite el permiso del tribunal para llevar a cabo más recuperaciones de artefactos del navío."Esto ha tardado mucho en llegar, [el Gobierno federal] se ha visto obligado a intervenir como parte pedir a los tribunales que hagan cumplir estas leyes", declaró al NYT el abogado jubilado de la NOAA que se especializa en la conservación de naufragios, Ole Varmer.El litigio podría durar añosPero RMS Titanic no se quedará de brazos cruzados. Según el NYT, la empresa planea luchar contra la acción federal.Con todo, los expertos legales consideran que el litigio podría durar años debido a los altos riesgos financieros para RMS Titanic, así como cuestiones fundamentales en las que se involucran acuerdos internacionales y la forma en la que las ramas del Gobierno estadounidense se relacionan entre sí en cuestión de asuntos legales. Además, eventualmente el caso podría llegar a la Corte Suprema.Por su parte, un profesor de derecho marítimo de la Universidad de Nueva York (NYU), John D. Kimball, dijo al New York Times que se trata de un nuevo intento del Gobierno federal de hacer cumplir las disposiciones del tratado y de definir quién tiene autoridad sobre el lugar del naufragio."Las cuestiones son complicadas y es probable que se apele contra las sentencias", aseveró el abogado.Durante siglos, el derecho marítimo estableció que aquellos que encontraran los restos de un naufragio eran los poseedores, precisa el diario estadounidense. Así, el caso del Titanic se convirtió en un ejemplo moderno de ese viejo principio.No obstante, el Gobierno de Estados Unidos tomó medidas para ejercer su autoridad sobre el caso del colosal navío. De esa manera, precisa el medio, el Departamento de Estado del país norteamericano inició negociaciones con Canadá, Francia y el Reino Unido para redactar un acuerdo internacional. Adicionalmente, en 2017 el Congreso estadounidense promulgó legislación para implementar dicho tratado. Dos años más tarde, mientras Francia y Canadá se mantenían al margen, el acuerdo entró en vigor entre Washington y el Reino Unido.Específicamente, el acuerdo prohíbe "cualquier investigación, exploración, salvamento u otra actividad que altere o perturbe físicamente los restos del naufragio o el lugar del naufragio del RMS Titanic a menos que lo autorice el secretario de Gobierno".De esa manera, cuando en 2020 RMS Titanic anunció que trataría de recuperar el teléfono inalámbrico Marconi mediante el que se transmitieron las llamadas de auxilio. Al respecto, los abogados estadounidenses impugnaron el intento ante un tribunal de Virginia pero la pandemia de COVID-19 frenó el litigio. A mediados de junio, RMS Titanic anunció que retomaría el intento de recuperar el teléfono sin aprobación federal.No obstante, Estados Unidos volvió a impugnar el intento de la empresa que, hasta el momento, no ha presentado una respuesta.

