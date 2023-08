https://sputniknews.lat/20230831/el-lago-titicaca-no-deja-de-secarse-tiene-salvacion-1143208735.html

El lago Titicaca no deja de secarse, ¿tiene salvación?

"Antes aquí empezaba el lago", comentó don Antonio Colque. Estaba parado sobre tierra seca y pastos amarillos, el alimento de sus 50 vacas. El Titicaca estaba 500 metros adelante, tras una franja de totoras quemadas, en la comunidad Villa Tintuma, municipio de Guaqui, a 74 kilómetros de La Paz, Bolivia. Colque indicó que con la bajada de las aguas se secó la totora y se puso negra. Lo relacionó con el malestar que manifestaba su ganado al alimentarse de estas plantas, por ello decidió quemarlas. No tiene dinero para pagar a un veterinario.Colque permitió el ingreso a su terreno para tomar fotos del lago, pidiendo que no lo capten a él ni a sus vacas, que mascaban el pasto seco ajenas a todo. En la orilla del Titicaca, los flamencos y otras aves que son parte de este ecosistema socializaban y hundían el pico para buscar pequeños peces, también desentendidas de la catástrofe ambiental que se avecina si sigue la sequía, como todo indica que ocurrirá.Desde la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) se describe a Sputnik que falta poco para alcanzar los niveles de la peor sequía de la cual haya registro.Para Pilco hay varios factores que favorecen la caída en los niveles de agua, entre climáticos y antrópicos (causados por actividades humanas).Relató que en los últimos 40 años se registró un incremento permanente de la evaporación. En el mismo periodo, observaron que la temperatura media de la zona aumentó 1,7 grados. "Según nuestros cálculos, por año se incrementa la evaporación en tres milímetros", explicó.En cuanto a las actividades humanas, enumeró la minería que se realiza en inmediaciones del lago; el desvío de aguas para destinar a la producción agropecuaria, y el vertido de basura a los ríos que desembocan en el Titicaca, compartido por Bolivia y Perú.El paleolagoMiles de años atrás, el fin de una era glacial determinó el deshielo de gran parte de las montañas de los Andes. Así se formó el paleolago Tauca, que abarcaba los actuales departamentos bolivianos de La Paz, Oruro y Potosí.Con el pasar de los siglos, el Tauca se evaporó y dejó algunos restos: el salar de Uyuni en Potosí, el salar de Coipasa y el lago Poopó en Oruro, además del Titicaca en La Paz."Estamos hablando de un mar gigante que cubría todo el Altiplano, que es una cuenca cerrada, no tiene salidas. Este mar desapareció hace 10.000 años, producto de la variabilidad climática. Desde aquella época, los egresos de agua son mucho mayores que los ingresos. Esto es muy interesante comprenderlo", dijo el investigador.Antiguamente la ciudad de Tiwanaku, capital del imperio tiwanakota, estaba a orillas del lago. Ahora está a 20 kilómetros, por ejemplo.Además de las ocurridas entre 1994-1997 y en la actualidad, Pilco mencionó otras sequías pronunciadas, de las cuales hay registro, en 1912, 1940, 1973 y 1982.De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el Titicaca tiene una altura de poco más de 3.808 metros sobre el nivel del mar, lo cual lo convierte en el lago navegable más alto del mundo.Según el último informe del Senamhi, el nivel ronda los 3.807,477 metros, con 131 centímetros por debajo de su promedio histórico, y se aproxima a su máxima bajada registrada en 1996, cuando registró 3.807,39 metros.Múltiples amenazasPilco resaltó otras evidencias del desastre ambiental que se avecina para el lago y la vida que alberga, con más sequías y fenómenos nocivos para las familias agricultoras, como las heladas.Recordó que el clima de la región andina está profundamente unido con el de la Amazonía porque en sus selvas cálidas se forma humedad que es empujada hacia los Andes por los vientos provenientes del océano Atlántico.Pero la creciente deforestación en la Amazonía lleva a que se forme menos humedad, que finalmente no llega a los Andes, donde formaba lluvias al chocar con masas de aire frío.Además, el investigador afirmó que se debe esperar a ver los efectos de la corriente de El Niño, que afecta a la región andina con la reducción de las lluvias. Pero "hay una pequeña esperanza de que el régimen de lluvias vinculado al El Niño sea muy diferente. Podrían producirse lluvias torrenciales, precisamente porque hay anomalías en la atmósfera y hay muchos frentes por todos lados. El mar se está evaporando con mucha aceleración", contó.Entonces "estas dinámicas podrían tal vez traer lluvias que recarguen temporalmente al Titicaca", evaluó el investigador.

