https://sputniknews.lat/20230901/ecuador-sin-control-voces-piden-ayuda-internacional-para-contener-el-avance-del-crimen-organizado-1143279206.html

Ecuador sin control: voces piden ayuda internacional para contener el avance del crimen organizado

Ecuador sin control: voces piden ayuda internacional para contener el avance del crimen organizado

La crisis de seguridad no da tregua en el país sudamericano: nuevos motines carcelarios coordinados y ataques con coche bomba acusan la falta de acción del Estado. En otro orden, en Brasil se lanzó un programa de lucha contra el hambre. Estas y más noticias en 'En órbita'.

2023-09-01T22:00+0000

2023-09-01T22:00+0000

2023-09-01T22:00+0000

en órbita

luiz inacio lula da silva

guillermo lasso

fernando villavicencio

ecuador

brasil

narcotráfico

narcotráfico, amenaza global

policía de ecuador

asamblea nacional de ecuador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/01/1143280741_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_51eecfe71ed07c1c9076181705f9570e.jpg

Ecuador sin control: voces piden ayuda internacional para contener el avance del crimen organizado Ecuador sin control: voces piden ayuda internacional para contener el avance del crimen organizado

En las últimas 24 horas Ecuador se ha visto sacudido por nuevos hechos que subrayan la delicada crisis de seguridad nacional.El crimen organizado coordinó motines carcelarios y ataques con dos coches bomba que explotaron en Quito, frente a las sedes del organismo que gestiona las cárceles.De acuerdo con las autoridades, la acción criminal responde al movimiento de reclusos cabecillas de bandas y a los registros de prisiones en busca de armas.Aquello que algunas voces llamaron como la necesidad de "adelgazar al Estado o al aparato público se traduce en cárceles cada vez más llenas, al haber menos ciudadanos que, sin empleo, apuestan a delinquir. A esto se suma que el sistema carcelario no es de rehabilitación".De acuerdo con el entrevistado, "la actual situación caótica va para peor. No se ve una solución ni en el corto, mediano ni largo plazo. Los gobernantes no han solicitado ayuda de la comunidad internacional, no reparan en que la situación [de violencia] los superó por completo".Aguilar Morán reconoció la decisión del Gobierno de Guillermo Lasso de, finalmente, trasladar a la cárcel de máxima seguridad [La Roca] a diferentes cabecillas de organizaciones narcocriminales.Sin embargo, a criterio del periodista, esta acción no explica la totalidad del conflicto. "Las bandas criminales operan desde dentro de las cárceles: secuestran, intimidan y hasta suman a sus filas a guardias penitenciarios", opinó.Ecuador enfrenta una ola de inseguridad sin precedentes que afecta a las prisiones y las calles. El saldo, en lo que va de año, es de más de 3.568 muertes violentas.Actualmente, rige un estado de excepción a nivel nacional, luego del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el 9 de agosto."En Ecuador hay un secreto a voces: las instituciones del orden, caso de la Policía, están permeadas por las bandas delincuenciales. En varios casos, la propia fuerza se ha convertido en el brazo armado legal de estas organizaciones. Es muy grave", denunció Aguilar Morán.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— el crecimiento del Producto Bruto Interno de Brasil en el segundo trimestre del año.Y el relanzamiento, por parte del Gobierno de Lula Da Silva, de un programa social con el fin de volver a sacar al país del mapa mundial del hambre hasta 2030.Conversamos con Clayton Cunha Filho, doctor en Ciencia Política, profesor de la Universidad Federal de Ceará.En otro orden, las autoridades de Colombia están en alerta ante los reportes de los primeros casos de sobredosis por fentanilo en el país.Sputnik dialogó con el sociólogo colombiano Julián Quintero, director de Acción Técnica Social (organización que trabaja sobre el consumo de drogas).En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

ecuador

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ecuador, crisis en ecuador, los choneros, guayaquil, guillermo lasso, quito, narcotráfico en ecuador, la roca