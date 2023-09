https://sputniknews.lat/20230901/exanalista-de-la-cia-advierte-que-eeuu-ayuda-a-kiev-a-atacar-plantas-nucleares-rusas-1143278431.html

Exanalista de la CIA advierte que EEUU ayuda a Kiev a atacar plantas nucleares rusas

Se confirmó que un vehículo aéreo no tripulado (UAV) de Ucrania impactó contra un edificio no residencial en Kurchátov, causando daños menores a la fachada. No hubo víctimas.Sobre los ataques, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, comentó: "Los drones de las fuerzas ucranianas que atacaron objetos en territorio ruso no habrían podido volar una distancia tan larga sin la información de los satélites occidentales".Los sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) del Departamento de Defensa (DoD) suelen incluir sistemas aéreos, espaciales, marítimos y terrestres tripulados y no tripulados. Estas plataformas del Pentágono desempeñan un papel fundamental en el apoyo a las operaciones militares.Antes de lanzar un ataque con drones en contra de las instalaciones rusas, el ejército ucraniano necesita coordenadas geográficas y otros datos extensos de los objetivos. ¿Quién podría proporcionarles esos detalles? Sin duda, sus patrocinadores de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN): Estados Unidos y el Reino Unido, según Johnson.No es la primera vez que Ucrania amenaza la seguridad de la central nuclear de Kursk. Anteriormente, hubo tres ataques a la instalación .Un dron tipo avión se estrelló y detonó en la localidad rusa de Kurchátov el 14 de julio, a pocos kilómetros de la central nuclear de Kursk. Anteriormente, en abril, las defensas aéreas rusas repelieron otro ataque con aviones no tripulados a la planta.Según el Servicio Federal de Seguridad (FSB), en agosto de 2022, saboteadores ucranianos perpetraron al menos tres ataques terroristas contra la central nuclear de Kursk y volaron seis torres de líneas eléctricas de alta tensión (110, 330 y 750 kV), a través de las cuales la planta suministra energía a la infraestructura industrial, de transporte, de soporte vital y social de la región.La central nuclear de Kursk no es la única instalación atómica rusa atacada por Ucrania: en mayo, el FSB impidió un complot terrorista del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania para volar más de 30 torres de transmisión de energía de líneas eléctricas de alto voltaje en Leningrado y Centrales nucleares de Kalinin .Además, el ejército de Kiev ha seguido bombardeando la central nuclear de Zaporozhie después de que la antigua región ucraniana se reuniera con Rusia tras el referéndum de 2022.Según Johnson, el régimen de Kiev y sus partidarios en la administración Biden están actuando de manera "incomprensible e irracional".De igual forma, el veterano de la CIA condenó la decisión de la Administración Biden de armar al ejército ucraniano con proyectiles de racimo y cohetes incendiarios a pesar de que el régimen de Kiev es conocido por utilizar este tipo de municiones contra civiles .Según el exanalista de la CIA, el régimen de Kiev y sus partidarios estadounidenses aparentemente creen que al matar a civiles instigarían la ira contra los dirigentes rusos. Esta lógica pervertida no es viable y es probable que Rusia tome duras represalias, según Johnson.

