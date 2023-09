https://sputniknews.lat/20230901/la-toma-militar-de-gabon-sin-derramamiento-de-sangre-un-caso-unico-en-africa-1143240975.html

La toma militar de Gabón sin derramamiento de sangre: un caso único en África

La toma militar de Gabón sin derramamiento de sangre: un caso único en África

Los oficiales del Ejército que tomaron el poder en Gabón nombraron al general Oligui Nguema líder de transición del país centroafricano.

¿Qué pasó en la antigua colonia francesa?A primera hora del 30 de agosto, el presidente en funciones de Gabón, Ali Bongo Ondimba, fue reelegido como jefe del país para un tercer mandato tras obtener el 64,2% de los votos.Sin embargo, poco después del anuncio de los resultados electorales, el Ejército gabonés pronunció un discurso televisado en el que declaraba que los resultados electorales habían sido anulados por presunto fraude.Los militares dijeron que todas las instituciones estatales –el Gobierno, el Parlamento y la Corte– fueron disueltas cuando se creó el llamado Comité para la Transición y Restauración de las Instituciones (CTRI) .Además, destacaron que habían decidido "defender la paz poniendo fin al régimen actual"."Llama la atención de la comunidad nacional e internacional que Ali Bongo Ondimba se encuentra bajo arresto domiciliario", dijo uno de los oficiales de las Fuerzas Armadas en la televisión estatal, añadiendo que el presidente derrocado está rodeado de su "familia y médicos".¿Quién fungirá como presidente?Posteriormente, los militares anunciaron que el general Brice Oligui Nguema actuaría como líder de transición de Gabón. En declaraciones a la televisión nacional el 30 de agosto por la noche, un portavoz del CTRI afirmó que Oligui había sido designado "por unanimidad" como "presidente de la transición".Por otra parte, el portavoz dijo que la CTRI investigaría los cargos contra el hijo del presidente, Nourredin Bongo Valentin, quien anteriormente fue arrestado junto con otras seis personas por "alta traición" y corrupción.¿Dónde está Ali Bongo?Una agencia de noticias francesa transmitió un video del presidente gabonés afligido, pidiendo ayuda y admitiendo que no sabe "qué está pasando".Según el mandatario, actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario y "no está pasando nada, así que les llamo para que hagan ruido de verdad". No quedó claro de inmediato en qué circunstancias se grabaron las imágenes.Ali Bongo, de 64 años, llegó al poder en las elecciones de 2009 tras la muerte de su padre, Omar Bongo, quien gobernó Gabón durante 42 años.¿Cómo reaccionó la comunidad internacional?El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el cambio de régimen "en curso" en Gabón como "un medio para resolver la crisis postelectoral" en el Estado centroafricano, de acuerdo con su portavoz, Stéphane Dujarric.Guterres pidió a "todos los actores implicados que actúen con moderación" e instó al Ejército y a las fuerzas de seguridad a "garantizar la integridad física del presidente Ondimba y su familia".Tras el golpe, el presidente del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, Willy Nyamitwe, convocó a una reunión de emergencia con representantes de Burundi, Camerún y Senegal. En una declaración del 30 de agosto, la Unión Africana dijo que el presidente de su comisión, Moussa Faki Mahamat, condenó la toma militar del poder en Gabón y pidió a los oficiales del Ejército del país "regresar al orden constitucional democrático".Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, expresó su preocupación por la situación en Gabón y recomendó a los rusos que se abstengan de viajar allí.Haciéndose eco de ella estuvo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien dijo a los periodistas que Moscú está preocupada por los últimos acontecimientos en Gabón. "No sacaría conclusiones generales, pero la situación en Gabón es motivo de profunda preocupación y estamos siguiendo de cerca lo que sucede allí", dijo Peskov.Habló mientras el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, afirmaba que Pekín estaba siguiendo la situación e instaba a los oficiales del ejército gabonés a garantizar la seguridad del presidente.El mismo tono fue adoptado por el portavoz del gobierno francés, Olivier Veran, quien dijo a los periodistas que París denuncia el cambio de liderazgo "que se está produciendo en Gabón". Veran añadió que Francia sigue los acontecimientos "con mucha atención" y que "reitera su deseo de que se respeten los resultados de las elecciones [gabonesas]".El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, dijo el 31 de agosto que Washington se "opone firmemente a las tomas militares o a las transferencias inconstitucionales de poder" e instó a la toma militar del poder a "preservar el gobierno civil". Miller añadió: "Estados Unidos apoya al pueblo de Gabón".El Gobierno británico, por su parte, dijo en un comunicado que el Reino Unido "condena la toma militar inconstitucional del poder en Gabón y pide la restauración del gobierno constitucional".Cambio de régimen 'único'Consultado por Sputnik, el analista de África e investigador principal del Centro de Estudios África-China de la Universidad de Johannesburgo, Koffi Kouakou, dijo que un elemento que hace que los acontecimientos actuales en Gabón sean únicos es que se trata de una toma militar "sin derramamiento de sangre". Kouakou se refiere al hecho de que no hubo informes de víctimas como resultado del cambio de régimen en la nación centroafricana.Una opinión similar fue expresada por el profesor de Historia de la Universidad de Houston, Gerald Horne, quien dijo en entrevista con Sputnik que, después de la detención del presidente Ali Bongo Ondimba, "ellos [los oficiales del Ejército] están hablando de celebrar un juicio y acusar a sus hijos de traición en lugar de arrastrarlos a la plaza pública y ejecutarlos en cuanto los vean. Este parece ser un proceso diferente al que hemos visto en el pasado".

