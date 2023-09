https://sputniknews.lat/20230905/termometro-electoral-en-ecuador-los-indecisos-definen-al-proximo-presidente-1143397001.html

Termómetro electoral en Ecuador ¿los indecisos definen al próximo presidente?

Una reciente encuesta revela detalles sobre la intención de voto ciudadano de cara al balotaje. En otro orden, abordamos la Cumbre Climática Africana, realizada en Kenia. Estas y más noticias en 'En órbita'.

En Ecuador, la reciente encuesta local de Comunicaliza informó que el candidato de la alianza Acción Democrática Nacional, Daniel Noboa, lidera la intención de voto con 54,87%.Le sigue la candidata del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, con 45,13% de las preferencias.De acuerdo con la encuestadora, casi la mitad de los indecisos indicaron que les falta información o no conocen lo suficiente a los presidenciables.El entrevistado se refirió a un escenario, "utilizando un término futbolístico, de calentamiento previo al inicio del partido de la segunda vuelta del 15 de octubre. Y este actual electorado fluctuante resulta importante en estos momentos".Cabezas también mencionó las principales dinámicas que se observan en el viraje del voto de los electores ecuatorianos en la recta final de la campaña.La inseguridad y el auge del crimen organizado aparecen como la mayor preocupación de la ciudadanía junto con la economía, pero entre medio está también la corrupción.En las últimas horas, el exvicepresidente, Jorge Glas, rechazó el presunto delito de peculado del cual podría ser imputado por Fiscalía el miércoles 6 de septiembre.El experto sostuvo que casos como este sirven de excusa al "anticorreísmo" para construir un relato en su contra en la recta final de la campaña."Algunos actores políticos buscan hundir a RC en un clivaje de lo antiguo o relacionándolo con casos de corrupción. Y, en cambio, aspiran a posicionar a Noboa como lo nuevo a futuro. Pero esta posición, y sus denuncias, aún no se aprecian en la ciudadanía", apuntó Noboa.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— el interés del Gobierno de Perú en ingresar a la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN). Además, abordamos la situación del presidente del Congreso, Alejandro Soto, ante la Justicia por posibles casos de corrupción. Conversamos con el politólogo peruano José Alejandro Godoy.En otro orden, en Kenia se desarrolla la primera Cumbre Climática Africana. El presidente del país anfitrión, William Ruto, aseguró que el cambio climático está "mermando despiadadamente" el progreso económico dl continente.El mandatario señaló además que "es hora de hablar sobre un impuesto a las emisiones de los países contaminantes".En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

