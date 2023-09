https://sputniknews.lat/20230907/la-india-se-prepara-para-la-cumbre-de-lideres-del-g20-que-hay-que-esperar-1143454516.html

La India se prepara para la cumbre de líderes del G20: ¿qué hay que esperar?

La India se prepara para la cumbre de líderes del G20: ¿qué hay que esperar?

La India se prepara para acoger la XVIII cumbre del G20 en el centro de convenciones Bharat Mandapam de Nueva Delhi los días 9 y 10 de septiembre. 07.09.2023

A la cumbre del G20 asistirán delegaciones de alto nivel de las 20 economías más importantes del mundo, incluidos 19 países y la Unión Europea (UE).Cumbre del G20 de 2023: invitados y agendaNueve países han sido invitados al gran acontecimiento de Nueva Delhi:Al evento también asistirán delegaciones de las principales organizaciones multilaterales: las Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo (BAD), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF).Mecanismos regionales como la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), integrada por 10 países, y la Unión Africana (UA), de 55 miembros, también estarán representados en la crucial reunión global.Mientras que el presidente ruso, Vladímir Putin, estará representado en la cumbre por su Ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, el presidente chino, Xi Jinping, tampoco asistirá. La Cancillería china informó que el primer ministro, Li Qiang, participará en el evento.Como parte de un esfuerzo concertado para defender las preocupaciones de las naciones en desarrollo del sur global, la presidencia india del G20 se ha caracterizado por dar prioridad a cuestiones como la seguridad alimentaria y de los fertilizantes, las reformas de los bancos multilateral de desarrollo (MBD) y de las instituciones para hacerlas más inclusivas, la lucha contra la deuda, la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la transición verde. El lema de la presidencia india del G20 es Vasudhaiva Kutumbakam, una frase en sánscrito que significa el mundo es una familia.¿Qué es el G20?Según documentos oficiales, el G20 es un foro mundial para avanzar en la cooperación económica internacional. Los miembros del bloque constituyen casi el 85% del PIB mundial, representan el 75% del comercio mundial y reúnen a dos tercios de la población mundial. El G20 nació en 1999 a raíz de la crisis financiera asiática. Por aquel entonces, era un mecanismo de diálogo entre los ministros de Economía y los jefes de los bancos centrales de los países socios.En 2008, la agrupación del G20 fue elevada a la categoría de líderes y designada como el "principal foro para la cooperación económica internacional". El aumento de la influencia de la agrupación se produjo tras la crisis financiera mundial de 2008.La primera cumbre del G20 se celebró en la ciudad de Washington en noviembre de 2008. En el grupo están representados todos los miembros del G7, así como los miembros fundadores originales del BRICS.En la cumbre de este año se espera que la Unión Africana se convierta también en miembro permanente del G20, de acuerdo con el compromiso de Nueva Delhi de hacer hincapié en las preocupaciones del sur global en foros internacionales como el G20.¿Cómo funciona el G20?Según establece la normativa, el G20 no tiene una secretaría permanente como tal. El grupo está dirigido por un Estado miembro en virtud del sistema de presidencia rotatoria.Los miembros están estructurados a grandes rasgos en cinco grupos. El grupo 1 está formado por Australia, Canadá, Arabia Saudita y Estados Unidos, mientras que la India, Rusia, Sudáfrica y Turquía constituyen el grupo 2. El grupo 3 incluye a Argentina, Brasil y México, el grupo 4 cuenta con Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido y, por último, el grupo 5 está formado por China, Indonesia, Japón y Corea del Sur.La presidencia del G20 cuenta en su trabajo con el apoyo de la troika, formada por la presidencia anterior, la actual y la siguiente. Bajo la presidencia india, la troika está formada por Indonesia, la India y Brasil. La presidencia india del G20 marca el primer caso en el que el grupo está dirigido por una troika de países en desarrollo, una tendencia que continuará también bajo la presidencia brasileña.Después de Brasil, Sudáfrica ostentará la presidencia del G20. El presidente del grupo es el principal responsable de dirigir la agenda. El G20 consta de dos vertientes: la vertiente financiera y la vertiente sherpa. El de finanzas está encabezado por los ministros de finanzas federales y los gobernadores de los bancos centrales. Mientras tanto, el término sherpa hace referencia a los representantes, negociadores o asesores políticos de alto nivel. Hay diferentes grupos de trabajo en las dos vertientes, formados por representantes de varios ministerios de diferentes agrupaciones, así como de organizaciones internacionales.El G20 también está formado por "grupos de compromiso", integrados a su vez por representantes de la sociedad civil, empresas e investigadores, entre otros. El primer ministro indio, Narendra Modi, declaró a principios de septiembre en una entrevista a la agencia de noticias Press Trust of India que se habrán celebrado más de 220 reuniones en 60 ciudades de todo el país bajo la presidencia india del G20 una vez que esta concluya formalmente en noviembre.¿Qué tiene de especial la presidencia india del G20?Modi ha declarado en varias ocasiones que la India ha dado prioridad a los intereses del sur global. Al comienzo de su presidencia, Nueva Delhi convocó la Cumbre de la Voz del Sur Global, a la que asistieron líderes y representantes de más de 125 naciones en desarrollo. Como presidente del G20, la India ha pedido la "despolitización" de las cadenas de suministro de alimentos y fertilizantes, "mercados energéticos no discriminatorios" y ha instado a avanzar en el "marco común" sobre el tratamiento de la deuda para hacer frente a los problemas de endeudamiento que aquejan al mundo en desarrollo.La India también ha presionado activamente para que las instituciones mundiales sean más representativas e inclusivas. En la cumbre de Nueva Delhi, el primer ministro Modi instó a los líderes del G20 para que la Unión Africana se incorporara como miembro de pleno derecho. De hecho, los países africanos han apreciado la agenda india. Un embajador africano en el país aseguró a Sputnik que ninguna presidencia del G20 se había hecho tanto eco de las preocupaciones del sur global como la india durante su presidencia de la agrupación intergubernamental.¿Debemos esperar el documento final de la cumbre del G20?La inclusión de las cláusulas del acuerdo de Bali en el documento final del G20 en todas las reuniones ministeriales bajo la presidencia india del G20 no ha dado lugar hasta ahora a ninguna declaración consensuada.Es probable que las diferencias sobre el conflicto de Ucrania entre Rusia y China, por un lado, y entre las potencias occidentales, por otro, se reflejen también en la cumbre del G20. La agenda del presidente estadounidense, Joe Biden, y del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, indica claramente que los líderes occidentales se harán oír sobre Ucrania en la cumbre del G20.Por su parte, el canciller indio, Subrahmanyam Jaishankar, afirmó que el conflicto ucraniano, como cuestión geopolítica, no es competencia del G20, sino del Consejo de Seguridad de la ONU. Cabe señalar que la India ha presentado un proyecto de declaración que "carece" de cualquier declaración de "condena" a Rusia por su operación militar especial, afirmó un medio estadounidense citando a un funcionario de la UE.La India también se ha negado a ceder a la presión occidental para invitar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a la cumbre del G20, no sea que su aparición desvíe la atención de la agenda de desarrollo del sur global. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, indicó el fin de semana que no habría una declaración general en la cumbre si la postura de Moscú sobre Ucrania no se reflejaba en el documento.Pero, como destacó Modi durante el fin de semana, Nueva Delhi logró importantes resultados durante su presidencia del G20 hasta la fecha. Entre ellos:¿Las diferencias entre la India y China eclipsarán al G20?Otra cuestión crucial que ha dominado la atención de los medios de la reunión del G20 es la ausencia del presidente Xi. Esta se produce en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, así como del actual enfrentamiento fronterizo entre el Ejército indio y el Ejército Popular de Liberación chino en el este de Ladakh. Cabe destacar que tanto el presidente chino, Xi, como el ruso, Putin, y el primer ministro indio, Modi, han sido grandes defensores del sur global y de sus prioridades de desarrollo.Ashok Sajjanhar, exembajador indio en Kazajistán, Suecia y Letonia, declaró a Sputnik que ya han tenido lugar "debates sustantivos" sobre diversos asuntos del G20 en varias reuniones celebradas bajo la presidencia india hasta la fecha.El exdiplomático consideró que la postura de Pekín sobre diversos asuntos debía ser "bien conocida" por los demás países socios del G20 hasta ahora. Por su parte, Putin dijo a Modi durante una llamada telefónica que Rusia apoyaba plenamente la agenda de la India en el G20, según declaró la Oficina del primer ministro indio.

