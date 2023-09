https://sputniknews.lat/20230908/chile-la-derecha-no-da-tregua-y-bloquea-las-iniciativas-del-gobierno-1143516419.html

Chile: "La derecha no da tregua y bloquea las iniciativas del Gobierno"

Chile: "La derecha no da tregua y bloquea las iniciativas del Gobierno"

Tras los destrozos causados por las fuertes tormentas que se desataron en el centro del país sudamericano, el periodista Raúl Martínez dialogó con 'GPS... 08.09.2023, Sputnik Mundo

Miles de personas estuvieron aisladas en varias regiones del centro y centro sur de Chile debido a intensas lluvias y desbordes de ríos que afectaron esas regiones desde hace semanas. Imágenes divulgadas por medios locales han mostrado ríos con fuertes corrientes, superando puentes e incluso arrastrando casas construidas cerca de las orillas. Sobre ello, "la situación es bastante compleja, porque estas lluvias se suman a las que hubo en el mes de junio", dijo el analista chileno.Estas fuertes lluvias se dan luego de una profunda crisis hídrica que sufrió Chile, "siendo la más impactante en más de una década", señaló. Por estos motivos las autoridades ven con preocupación la situación de cara a la temporada de verano, "por lo que se están evaluando cuáles van a ser las medidas para mitigar las consecuencias de esta crisis", sostuvo Martínez. Tras los derrumbes producidos en los causes de los ríos "el número de las personas evacuadas se ha aumentado".La derecha entorpece las respuestas del Gobierno En este marco, "las respuestas por parte del Gobierno han logrado los objetivos esperables", expresó. En lo que refiere a nivel político, "Boric ha recibido fuertes e innecesarias críticas en un momento de emergencia por parte de los sectores empresariales y parlamentarios". Ello da cuenta de este "ánimo de bloqueo que tiene la derecha nacional con una ultraderecha que encabeza Antonio Kast, la cual ha sido completamente obstruccionista de cualquier iniciativa", concluyó el periodista chileno.El silencio de Occidente ante los crímenes de Kiev Estamos ante la formación de un "nuevo mundo más policéntrico y justo", dijo a Sputnik el embajador de Rusia en Uruguay, Andrey Budaev.En el marco del actual conflicto ucraniano, "observamos la esencia neonazi del régimen actual de Kiev, sus prácticas terroristas, crímenes militares y violación sistemática de derechos humanos, especialmente los de los niños", indicó el embajador. Desde Rusia no se quiere imponer una mirada a nadie, "simplemente ofrecemos información que podría ayudar al público a realizar sus propios análisis y así sacar sus conclusiones correspondientes". En Occidente no hay solamente desinformación, "hay muchas noticias falsas que buscan desorientar a la opinión pública" ante el dominio de un punto de vista occidental al estado del conflicto, particularmente "porque el régimen ucraniano no es independiente, ya que todas las decisiones que toman vienen del occidente colectivo", aseveró. Por este motivo, dijo, "es importante tener otro punto de vista, para que todos estos acontecimientos sean vistos con más equilibrio".Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre algunos desafíos en torno a la seguridad alimentaria en el marco de los cambios de la globalización.CulturaEn el cierre cultural de Sputnik y M24 nos contactamos con los actores más importantes de la escena cultural montevideana.

