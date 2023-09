https://sputniknews.lat/20230908/la-ayuda-de-eeuu-a-ucrania-sera-inutil-y-no-cambiaria-el-curso-del-conflicto-1143510301.html

La ayuda de EEUU a Ucrania "será inútil" y no cambiaría el curso del conflicto

La ayuda de EEUU a Ucrania "será inútil" y no cambiaría el curso del conflicto

La nueva ayuda que Washington dará a Kiev será inútil, no cambiará el curso actual del conflicto y solo ocasionará una enorme daño humanitario y ambiental a... 08.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-08T20:39+0000

2023-09-08T20:39+0000

2023-09-08T20:42+0000

defensa

eeuu

ucrania

📰 suministro de armas a ucrania

otan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0a/1d/1131954355_0:246:3072:1974_1920x0_80_0_0_b39d53d52834f2fed1da3b26c0040c44.jpg

El 6 de septiembre, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda a la seguridad para Ucrania, que incluye municiones con uranio empobrecido para los tanques Abrams previamente comprometidos.Según el Pentágono, la ayuda militar incluiría también sistemas antiblindaje, sistemas tácticos de navegación aérea y munición adicional para Sistema de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS). En total son más de 1.000 millones de dólares de respaldo. Song Zhongping, experto militar chino, dijo al Global Times que, aunque las municiones con uranio empobrecido no se consideran armas de destrucción masiva, son capaces de causar grandes daños, especialmente a las personas y al medio ambiente.Este sería el primer envío estadounidense de municiones perforantes controvertidas a Kiev, después de que el Reino Unido enviara anteriormente municiones de uranio empobrecido a Ucrania, recordó el periódico chino. Según los expertos consultados, esas municiones británicas estaban a punto de caducar y habría sido mejor utilizarlas en el campo de batalla en lugar de destruirlas.Sin embargo, Song señaló que, por mucha ayuda que presten Washington y Europa a Ucrania, todo será en vano y no cambiará el curso del conflicto. Por el contrario, causará daños enormes a la población civil en materias de medioambiente y salud. Y es que la brecha en la fuerza militar entre Ucrania y Rusia es demasiado grande para que el primer país derrote al segundo por sí solo o incluso aunque Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sigan enviando armamento. En las últimas semanas diversos análisis publicados en la prensa occidental señalan que uno de los principales problemas de Kiev no es la falta de armamento o equipos bélicos, sino la falta de personal para integrar a sus Fuerzas Armadas que, a año y medio del inicio del conflicto, se encuentran afectadas. El Congreso de la nación norteamericana aprobó en diciembre de 2022 casi 45.000 millones de dólares en ayuda para Kiev, fondos que están destinados a durar hasta finales de septiembre de este año. Sin embargo, a pesar del dinero y los equipos militares entregados, las tropas ucranianas no consiguen avances en sus contraofensivas frente a las fuerzas rusas.El Instituto Kiel para la Economía Mundial estima que Ucrania ha recibido más de 100.000 millones de dólares en ayuda humanitaria y apoyo militar de más de 40 países. De esa cantidad de recursos, Washington ha aportado alrededor de 51.246 millones de dólares, más de la mitad, en asistencia militar, de seguridad, financiera y humanitaria.

https://sputniknews.lat/20230908/estan-a-punto-de-empeorar-ucrania-necesita-reparar-miles-de-vehiculos-de-combate-danados--1143474302.html

https://sputniknews.lat/20230908/eeuu-actua-de-forma-politizada-al-defender-la-supuesta-seguridad-del-uranio-empobrecido-1143481749.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, ucrania, 📰 suministro de armas a ucrania, otan