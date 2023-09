https://sputniknews.lat/20230908/la-produccion-de-oro-en-mexico-pasa-por-una-mala-racha-estas-son-las-causas-y-consecuencias-1143466468.html

La producción de oro en México pasa por una mala racha: estas son las causas y consecuencias

La producción de oro en México pasa por una mala racha: estas son las causas y consecuencias

La producción de oro en México no está en su mejor momento. Tan solo en junio pasado, cayó 26%, de acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de... 08.09.2023, Sputnik Mundo

Este resultado negativo no se observaba desde mayo de 2020, cuando se registró un descenso de 37,6% derivado de la pandemia de COVID-19, cuando las autoridades mexicanas determinaron que la minería no era una actividad esencial, por lo que se frenaron las labores al respecto.Esto es muy relevante por el lugar que la nación latinoamericana respecto a otros países en esta materia. De acuerdo con información del Gobierno federal, ocupa el octavo peldaño a nivel mundial en producción de oro."Uno de los elementos que ha enfrentado el sector minero metalúrgico es el cambio en las políticas, como la ley minera, que derivó en restricciones en las actividades de esta industria. Otro elemento fue el de la no apertura o no renovación de las concesiones, lo que provocó la minimización en tareas de exploración, que son básicas para encontrar nuevas reservas que incrementen la producción de los metales", comenta en entrevista para México.Otro rubro que también importa es el precio del oro, que ronda en los 1.944 dólares por onza."Este se rige por la ley de la oferta y la demanda. El precio sube cuando hay una gran demanda de materias primas y de compra de metales. En este caso, el oro es muy fluctuante y hay varios factores que lo afectan. No obstante, ahora atraviesa una baja, que ha sido propiciada en parte por la sobreproducción del metal", expone el especialista.Temas sociales y laborales que afectan al oroPero no solo las leyes y el comportamiento del metal a nivel mundial merman la producción y auge del oro mexicano.El también profesor en el Departamento de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expone que el clima de inseguridad que se vive en el país, especialmente en los estados donde se realiza esta actividad, por ejemplo, Durango y Zacatecas, son otro de los factores que ponen en un ámbito negativo a esta industria, ya que frena que empresas extranjeras quieran invertir en territorio mexicano.Otro más son las cuestiones sindicales, como la huelga en la segunda mina más grande de la nación latinoamericana, que es Peñasquito, en Zacatecas. Este freno de actividades inició el 7 de junio pasado y, de acuerdo con Forbes México, ha dejado pérdidas de al menos 183.600.000 dólares. Esta mina es considerada la mayor productora de oro y la segunda en plata para el país."Estos paros en las operaciones mineras minimizan lo que es la producción y, con ello, la sustentabilidad económica, puede ser de la unidad minera o de la empresa", destaca Huezo Casillas.¿Qué puede ocurrir a corto y largo plazo?Según el experto, de continuar estos problemas en el sector metalúrgico mexicano, tanto el oro como otros metales podrían sufrir severas consecuencias."Si las restricciones a nuevas concesiones en la industria continúan, esta se verá imposibilitada para incrementar sus reservas. Si esto pasa, las reservas que poseen actualmente tendrán un periodo de vigencia o de vida. Lo que sucederá es que la empresa minera, para conservar los empleos, bajará la producción, porque si sigue al mismo ritmo, en los próximos años se terminará sus reservas y cerrará. Con ello, existirá una menor oferta de metales", apunta.Y eso es un efecto en cadena, ya que esa acción causaría una menor competitividad en la producción nacional y hasta en la creación de puestos laborales."Por ejemplo, en la UNAM, vemos que ya no hay tanta oferta de empleos para nuestros egresados como lo había años anteriores, porque las empresas han tenido que bajar producción, ya que no hay nuevas unidades que se piensan abrir en fechas próximas. Por eso no hay requerimiento de recursos humanos en el sector para poder incursionar al campo laboral", dice Huezo Casillas.Una de las grandes mermas, pensando en la relación de México con el mundo, será en el mercado de materias primas."Si estas políticas legislativas y esta inseguridad continúan, lo que va a suceder es que en un futuro próximo no se va a tener la materia prima suficiente para producir los diferentes satisfactores que nosotros requerimos como sociedad. Esto dará como resultado el incremento de los precios de esos bienes y servicios, como las computadoras, celulares, televisiones e, incluso, materiales para los automóviles", asevera.Pero hay temas que también deben reflexionarse, como la transición energética hacia combustibles más amigables con el medioambiente."Ahí hay un tema también importante en lo que es la parte del impuesto que se le cobra al sector minero y que anteriormente se les daba a las comunidades. Era un capital bastante interesante y que se utilizaba anteriormente para beneficiar en obras, servicios o escuelas a todas las localidades aledañas a la operación minera y que, con las nuevas políticas de este Gobierno, lo retiraron", ahonda.Para que esto se solucione, el docente de la UNAM considera que deberían permitirse nuevamente más concesiones, con el fin de contar con una mayor entrada de capital."Esto abriría la puerta a nuevos yacimientos y, con el tiempo, una bonanza o crecimiento económico en el sector, que impulsaría también para mayores puestos de trabajo para los egresados en esta especialidad. Además, se contaría con la materia prima necesaria para atender los bienes y servicios básicos", precisa.

