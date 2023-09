México buscará impulsar innovaciones en el Festival Mundial de la Juventud 2024 en Rusia

https://sputniknews.lat/20230908/mexico-buscara-impulsar-innovaciones-y-multiculturalidad-en-el-festival-mundial-de-la-juventud-2024-1143503771.html

El equipo comandado por el doctor Antonio Carmona y que está conformado por más de un centenar de jóvenes, presentará diversos proyectos en los que están involucradas universidades, organizaciones civiles e instituciones de renombre en el país, quienes buscarán intercambiar conocimientos y generar impacto en otras naciones.Para esta edición del Festival Mundial de la Juventud, participarán 20.000 jóvenes de todo el planeta, de los cuales, la mitad son rusos y la otra parte de diversas naciones. Todos rondan entre los 18 y 35 años."Son los líderes en las áreas de ciencia, negocios, medios de comunicación, cooperación internacional, cultura y voluntariado", declaró en conferencia de prensa la coordinadora del proyecto para América Latina y el Caribe, Ruzanna Malikova.Agregó que uno de los objetivos principales del Festival es mostrar que Rusia es un país amistoso y que desea unir e inspirar a los jóvenes de todo el mundo.Carmona invitó al público, al gobierno y al sector privado a participar y apoyar a los participantes."Debemos tener una inversión constante para el apoyo a los vuelos y los traslados de estos jóvenes que tienen proyectos en sus comunidades de manera local, y a otras personas que inciden en la juventud de nuestro país. Por eso es un llamado abierto a todos para poder participar, involucrarse y ser agentes de cambio en este maravilloso proyecto", dijo en exclusiva para Sputnik.Hablar nuestras lenguasUna de las participantes en el equipo mexicano es la profesora de náhuatl Dominga Cruz, quien es hablante de esta lengua originaria. Durante la presentación de algunas de las propuestas que se expondrán en Sochi, destacó la relevancia de que líderes jóvenes de comunidades indígenas formen parte del evento y sus ideas se den a conocer en su lengua materna."Yo me incorporo al equipo como hablante nativa de lengua náhuatl para que a los jóvenes les llega información en náhuatl, porque un derecho que tienen todos los mexicanos es que reciban la información en su propio idioma", afirmó.Para ello, la docente del Instituto Politécnico Nacional (IPN) señaló que en el comité están no solo hablantes de náhuatl, sino de maya, mixteco, purépecha y más."El objetivo es ese que lleguemos a más jóvenes con diferentes lenguas, visiones y formas de pensar porque México no solo tiene un pensamiento ni una forma de hablar", afirmó.El arte para repensar lo político Para Esperanza Luna, quien acudió en representación del Consejo Joven, una de las agrupaciones que forma parte del equipo mexicano, las cuestiones culturales están fuertemente enlazadas con lo político."Los artistas somos quienes más tenemos que incidir en temas de cuestión educativa y otros más que impactan en los jóvenes. Por ello, se pueden generar infinidad de dinámicas y, con el festival, alcanzar sus objetivos, aplicar y generar recursos e insumos para que puedan llegar a sus objetivos. En el caso de este evento, no tendrán que preocuparse por el dinero o su pasaporte", agregó.Por otra parte, Georgina Quintero, del Ateneo Nacional de la Juventud, expuso que este evento ayudará a que más personas puedan impactar al mundo, más allá del clima de violencia y desapariciones que persiste en México."Queremos tener la libertad de vivir en un país sin peligros, sin crimen organizado (...). Por eso se debe apostar por una comunidad encaminada a un proyecto de principios y valores para mejorar la sociedad", apuntó.Tecnología: la gran aliada de los mexicanosEn su participación, el líder de la delegación mexicana en la Olimpiada Internacional de Informática, Luis Rodolfo Nájera, quien también forma parte del equipo para el Festival Mundial de la Juventud, destacó el papel que la nación latinoamericana puede exponer en el evento, dados sus recientes resultados en contiendas de esta índole.Nájera estimó que la ciencia, la tecnología, el big data y la inteligencia artificial serán la siguiente revolución a nivel mundial."El Festival es una excelente plataforma para que estos jóvenes brillantes muestren sus habilidades, intercambien ideas y establezcan colaboraciones, pero también es una oportunidad para que el mundo vea el talento y las capacidades que tiene México en ámbitos como la informática", destacó.

