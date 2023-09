https://sputniknews.lat/20230908/nerviosismo-en-la-casa-blanca-la-situacion-en-eeuu-no-es-buena-y-biden-cae-en-las-encuestas-1143472432.html

Nerviosismo en la Casa Blanca: la situación en EEUU "no es buena" y Biden cae en las encuestas

De acuerdo al artítulo, titulado "Por qué tantos estadounidenses no creen en Biden", la Casa Blanca —sede del ejecutivo federal norteamericano— se encuentra desconcertada por los malos números de aprobación del mandatario y de su manejo de la economía, un escenario preocupante para el Partido Demócrata a poco más de un año de que se desarrollen las próximas elecciones, en las que el presidente buscará su reelección."¿Por qué sólo el 20% de los votantes califica la economía como excelente o buena, frente al 49% que la llama mala, según una encuesta del New York Times/Siena? ¿Por qué los estadounidenses son abrumadoramente pesimistas sobre el futuro del país, según el Pew Research Center? ¿Por qué Gallup encuentra que un porcentaje significativamente menor de estadounidenses tiene confianza en la presidencia hoy que en el último año del mandato de Donald Trump? ¿Y por qué el presidente Biden está empatado con su predecesor en múltiples encuestas, a pesar de las 91 acusaciones judiciales contra el expresidente?", se pregunta el diario.El artículo observa que si bien la Casa Blanca cree que el problema reside en que el Gobierno no ha sabido comunicar a la población sus presuntos logros, la realidad es otra muy distinta: que las noticias que hay para comunicar no son nada buenas.El New York Times pasa entonces a enumerar todas las cosas que están evidentemente mal y que la gestión de Biden ha fallado en resolver o que no ha abordado, provocando el descontento de los votantes.Y continúa: "Es fácil de ver el frecuente colapso del orden público en las calles estadounidenses. En abril, cientos de adolescentes causaron estragos en el centro de Chicago. Dos niños fueron baleados. Una joven pareja fue golpeada en la puerta de un edificio en North Wabash. Sin embargo, sólo 16 personas fueron arrestadas. Escenas similares se desarrollaron el mes pasado en Union Square de Nueva York y nuevamente en Boston, donde agentes de policía fueron agredidos en dos disturbios separados, en su mayoría por menores. En Nueva York hubo al menos 66 arrestos. En Boston, sólo 13".En ese sentido, el artículo describe las imágenes de devastación social que se pueden ver al pisar cualquier gran ciudad de Estados Unidos, con adictos desmayados y personas sin techo en las aceras, tiendas de campaña como improvisadas casas debajo de cada autopista y comercios que deben ponerles llave a sus mercaderías para evitar los robos.El artículo continúa señalando que también es fácil de ver que los jóvenes estadounidenses no están bien (con un aumento del 182%, según los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, entre julio de 2019 y diciembre de 2021, de las muertes por fentanilo entre adolescentes), con problemas de adicción a las redes sociales y una ineficiente escolaridad, causada en parte por la negativa de los sindicatos de docentes de abrir las escuelas durante la pandemia de COVID-19, causando un daño duradero a los niños. Nadie puede decir con certeza cuántos inmigrantes que cruzaron la frontera durante la presidencia de Biden permanecen en Estados Unidos, pero es casi seguro que sean millones, calcula el diario. Y mientras esto sucede, el presidente Biden se muestra despreocupado del aumento de inmigrantes, calificándolo de meramente estacional, ya que es algo que, dijo, "sucede todos los años".El New York Times también argumenta algo que las encuestas ya han venido señalando: que la edad avanzada de Biden (80 años) es una cuestión que preocupa a los votantes."Pero la gente se da cuenta, y vota", afirma el diario. "No toda la ruina mencionada anteriormente es culpa de Biden, y nada es irreversible. Pero hay mucha más ruina de la que sus apologistas, cegados por estadísticas selectivas y demasiado confiados en las posibilidades del presidente el próximo año, quieren admitir".

