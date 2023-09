https://sputniknews.lat/20230910/comisario-ucraniano-para-ddhh-propone-retirar-a-los-enfermos-de-vih-la-baja-del-servicio-militar-1143558187.html

Comisario ucraniano para DDHH propone retirar a los enfermos de VIH la baja del servicio militar

Comisario ucraniano para DDHH propone retirar a los enfermos de VIH la baja del servicio militar

El comisario parlamentario ucraniano para los Derechos Humanos llamó a eliminar la categoría de 'parcialmente apto' para el servicio militar. De esta forma... 10.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-10T15:52+0000

2023-09-10T15:52+0000

2023-09-10T15:52+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/0a/1143557880_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d5b8c053238fc2b4e699e1e97ea29fd.jpg

"Es necesario eliminar la categoría de parcialmente apto [para el servicio militar]. Un ciudadano de Ucrania debe ser apto o no apto para el servicio militar. Si, por ejemplo, debido a su salud no es apto para realizar tareas de combate con una ametralladora en las manos justo en la línea del frente, pero puede estar en el cuartel general o formar parte de las fuerzas de misiles", declaró Dmitro Lubinets en la televisión ucraniana.Según sus palabras, en Ucrania se han registrado muchísimos casos en los que, debido al componente de corrupción, a ciudadanos que no tienen problemas de salud se les expidieron certificados de 'no aptos'. "Esto requiere una solución", resumió.Sus palabras llegan después de que el 3 de septiembre el Ministerio de Defensa ucraniano actualizara la lista de enfermedades para evaluar la aptitud de los militares. Según la nueva orden, todos los soldados serán declarados aptos para el servicio de acuerdo con los artículos "controvertidos", mientras que aquellos con aptitud limitada serán considerados aptos para una especialidad militar específica. Como indicó el organismo castrense ucraniano, las personas con VIH asintomático, tuberculosis clínicamente curada, episódicos trastornos paroxísticos, enfermedades lentamente progresivas del sistema nervioso central se considerarán aptas para el servicio militar.El 1 de septiembre, el secretario de Seguridad Nacional y Defensa ucraniano anunció que los hombres con restricciones serias para el servicio militar podrán ser movilizados.La contraofensiva ucraniana comenzó el 4 de junio en las regiones del sur de Donetsk, Artiómovsk y Zaporozhie. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados por el Gobierno del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ni por la OTAN. Como subrayó el presidente de Rusia, Vladímir Putin, los intentos de avance de las tropas ucranianas fracasaron debido a que los soldados rusos detuvieron e hicieron retrocederlas hasta sus posiciones iniciales. Desde el Ministerio de Defensa ruso estimaron que Kiev no ha logrado sus objetivos en ninguna dirección.

https://sputniknews.lat/20230908/stoltenberg-confirma-con-su-silencio-la-muerte-de-medio-millon-de-soldados-ucranianos-1143500921.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania