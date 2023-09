11 de septiembre, una fecha que marcó a fuego a América y el mundo

https://sputniknews.lat/20230911/11-de-septiembre-una-fecha-que-marco-a-fuego-a-america-y-el-mundo-1143622530.html

A 50 años del golpe de Estado que derrocó al presidente chileno Salvador Allende, y a 20 años del atentado a las Torres Gemelas, en Cara o Ceca analizamos el impacto que ambos eventos tuvieron en la dinámica política del continente. Por otro lado, Argentina se encamina hacia su debate presidencial.

El 11 de septiembre de 1973 ocurrió uno de los hechos que marcó a Latinoamérica, y que sería precuela de una sucesión de eventos replicados en otros países de la región: el golpe de Estado al presidente chileno Salvador Allende y posterior instauración de un régimen dictatorial.“Estaba en el secundario cuando sucedió el golpe en Chile, se cerraron las escuelas y se desató la represión, asesinaron a estudiantes y otros nos ocultamos. Mi padre estuvo preso en el estadio Nacional y luego lo expulsaron del país”, recordó en diálogo con Cara o Ceca el analista político Sergio Rodriguez Gelfenstein.Por otro lado, el investigador se refirió al ataque a las Torres Gemelas ocurrido el 11 de septiembre de 2001. Rodriguez Gelfenstein señaló que el ataque terrorista tuvo un impacto a nivel global: “A partir del ataque se consagró el mundo unipolar que EEUU buscaba desde la desaparición de la Unión Soviética, pero no podía por la resistencia de algunos países”.Argentina se encamina al debate presidencialCon vistas a las elecciones presidenciales generales del 22 de octubre, el primer día de aquel mes tendrá lugar el primer debate de entre los candidatos en carrera. Un semana después se desarrollará el segundo. En caso de haber balotaje, el debate entre los dos finalistas será el 12 de noviembre, una semana antes de la segunda vuelta.Tras unos comicios primarios en los que el libertario Javier Milei dio la sorpresa y logró el primer lugar -en una reñida contienda con el oficialismo de Unión por la Patria y la coalición opositora de Juntos por el Cambio, que cosecharon casi el mismo caudal de sufragios- los argentinos aguardan con ansias el encuentro presencial de los tres dirigentes más votados.“En Latinoamérica, pongo en duda que los debates no influyan, porque no es tan de nicho como se piensa. El último, tuvo 30 puntos de rating en la televisión. Es posible que ese momento les genere a la política un nivel de audiencia que no consigan en otro momento”, consideró Reina.

