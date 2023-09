Lavrov: "Occidente no podrá seguir siendo un hegemón"

https://sputniknews.lat/20230912/lavrov-occidente-no-podra-seguir-siendo-un-hegemon-1143617368.html

Una constataciónEsta frase de Lavrov no hizo más que constatar algo que todo el mundo ya sabe: el 'Sur global', tal como le gusta denominar al Occidente colectivo a los países emergentes, donde muchos son potencias, como los casos de Rusia, China o la India, ya son los grandes protagonistas del nuevo mundo multipolar.Respecto a la frase de Lavrov de que Occidente no podrá seguir siendo un hegemón, el analista internacional Eduardo Luque sentencia que "es una evidencia". "El señor Lavrov es un personaje que es equiparable, sin duda alguna, a los grandes políticos de la historia de Occidente y de la historia de la humanidad".En este sentido, el jefe de la diplomacia rusa advirtió que "el G20 está experimentando una reforma interna. Esto se ha manifestado en la significativa activación de los miembros del G20 procedentes del Sur Global", que "quiere reforzar su papel en los mecanismos de gobernanza mundial para que refleje adecuadamente su peso real en los asuntos mundiales, incluso en el ámbito económico", subrayó Lavrov.También incidió en que en la declaración final de la cumbre "se encontró una solución muy saludable respecto a la necesidad de perseguir un equilibrio justo y equitativo de intereses. El objetivo no está cerca, pero el movimiento en esta dirección ha comenzado". Añadió que Rusia, por su parte, "seguirá reforzando estas tendencias positivas".Occidente cada vez más débilEn el contexto de la reducción de la influencia de Occidente en el mundo, Lavrov señaló que los países occidentales no han logrado imponer la agenda ucraniana a los participantes de la cumbre, en particular, gracias a la posición de las naciones del Sur Global.Unas declaraciones que los propios medios occidentales dan por buenas, si recorremos algunos titulares y los contenidos de las noticias publicadas en los medios dominantes. Por ejemplo, Euronews titula "Rusia aplaude la polémica declaración final del G20 mientras que EEUU la respalda. En el artículo, reproduce unas declaraciones de Lavrov.Dicho medio también detalla que el Gobierno ruso considera que la declaración final del G20 fue "equilibrada". En tanto, el consejero de Seguridad Nacional de EEUU, Jake Sullivan, acogió con satisfacción el texto: "Desde nuestro punto de vista, es un trabajo muy bueno".Lavrov manifiesta lo que Occidente no quiere ver y a sufrir, enfatiza Luque al respecto.

