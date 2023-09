https://sputniknews.lat/20230912/pobreza-en-eeuu-aumenta-por-primera-vez-desde-2010-dice-oficina-del-censo-1143652197.html

MONTEVIDEO (Sputnik) — La tasa de medición suplementaria de la pobreza en EEUU (SPM, por sus siglas en inglés) tuvo su primer aumento desde 2010 al subir 4,6... 12.09.2023, Sputnik Mundo

La SPM es una medición que amplía el indicador oficial de pobreza al tener en cuenta varios programas gubernamentales que están diseñados para ayudar a familias de bajos ingresos, pero que no están incluidos en los cálculos oficiales de la medida de pobreza, indicó la oficina del censo. "El SPM también tiene en cuenta la variación geográfica en los gastos de vivienda al calcular los umbrales de pobreza e incluye impuestos federales, impuestos estatales, gastos laborales y gastos médicos. El SPM no reemplaza la medida oficial de pobreza; sin embargo, sí proporciona una métrica diferente del bienestar económico que incluye recursos de programas gubernamentales y créditos fiscales para familias de bajos ingresos", explicó. La tasa de pobreza infantil del SPM "se duplicó con creces", del 5,2 en 2021 al 12,4% en 2022, advirtió. Las tasas de SPM también aumentaron entre las personas de 18 a 64 años y las personas de 65 años o más. Pobreza oficialLa tasa oficial de pobreza en 2022 fue del 11,5%, con 37,9 millones de personas en esa situación.La diferencia entre la SPM y la medida oficial se debe a que hubo "cambios clave" en la política fiscal federal, incluido el vencimiento de los impuestos, así como el fin de los pagos de estímulo de la era de la pandemia del COVID-19, explicó.La oficina del censo estableció que el umbral de pobreza promedio ponderado para una familia de cuatro personas en 2022 fue de 29.678 dólares.IngresosEn tanto, el ingreso familiar medio real en 2022 cayó en comparación con 2021, debido a que pasó de 76.330 dólares en 2021 a 74.580 dólares en 2022.Asimismo, entre 2021 y 2022, la inflación subió un 7,8%, lo que implica "el mayor aumento anual en el ajuste por costo de vida desde 1981", indicó la oficina del censo.Con respecto al índice de Gini, que es una medida estadística de la desigualdad de ingresos que oscila entre 0,0 (que representa igualdad perfecta) y 1,0 (desigualdad total), mostró que la diferencia de ingresos disminuyó un 1,2% entre 2021 y 2022 (de 0,494 a 0,488).Con respecto al seguro médico, el 92,1% de la población tuvo cobertura durante todo o parte de 2022 (en comparación con el 91,7% en 2021).Se estima que 25,9 millones o el 7,9% de las personas no tuvieron seguro médico en ningún momento durante 2022, lo que implica una mejora si se compara con los 27,2 millones o el 8,3% de las personas que no tuvieron acceso en 2021, dijo la oficina del censo.

