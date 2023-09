https://sputniknews.lat/20230912/putin-acusa-a-occidente-de-destruir-el-sistema-de-relaciones-financieras-1143636905.html

Putin acusa a Occidente de destruir el sistema de relaciones financieras

La economía global sigue cambiando, principalmente porque Occidente está destruyendo el sistema de relaciones financieras, aseguró el presidente ruso, Vladímir Putin.

El presidente ruso señaló que resulta muy importante que se amplíe el espacio para una auténtica cooperación empresarial entre Estados que no se someten a ninguna presión externa, sino que siguen sus propios intereses.En este sentido, Putin añadió que ante la situación destacada, se amplía la lista de países dispuestos a cooperar no conforme a los modelos occidentales, sino para toda la humanidad.En su opinión, este tipo de países es cada vez más numeroso. "No ponen en el centro de sus actividades y políticas ninguna cuestión política oportunista de actualidad, sino que promueven sus propios proyectos en los ámbitos del transporte, la energía, la industria, las finanzas y la esfera humanitaria. Proyectos que pueden aportar, y de hecho aportan, beneficios directos a largo plazo a los pueblos de estos países", indicó.Según el líder ruso, la incautación de fondos obtenidos legalmente por empresarios rusos en países no amigos de Rusia está traspasando todas las fronteras.Aumento del comercio con los países de la región de Asia Pacífico Profundizando en la cooperación económica actual de Rusia con los países de la región Asia-Pacífico, el mandatario ruso subrayó que el volumen de negocios creció un 13,7% el año pasado e incrementó otro 18,3% en el primer semestre del año.El mandatario afirmó que Rusia y, en particular, su región del Lejano Oriente están "abiertos para fortalecer los vínculos comerciales y de cooperación"."Resulta imposible sobrestimar el potencial de esa colaboración", subrayó Putin.Triplicar la producción del GNL en la zona ártica de Rusia para 2030Rusia debe triplicar la producción del gas natural licuado (GNL) en la zona ártica para 2030, dijo Putin.El Foro Económico Oriental se celebra anualmente desde 2015 en el campus de la Universidad Federal del Lejano Oriente, en la ciudad rusa de Vladivostok.Sputnik actúa como socio informativo general de la octava edición del evento, que se desarrolla del 10 al 13 de septiembre de 2023.

